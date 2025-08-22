Ngày 22/8: Bắc Bộ vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm qua và sáng sớm nay (22/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực Nam Bộ cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/8 đến 3 giờ ngày 22/8 có nơi trên 60mm như: trạm Quảng Ngần (Tuyên Quang) 152,6mm, trạm Trấn Thịnh (Lào Cai) 80mm, trạm Vân Hồ (Sơn La) 73,8mm, trạm Nậm Hàng (Lai Châu) 61,4mm, trạm Phạm Văn Cội (TP. Hồ Chí Minh) 67,8mm…

Ngoài ra, ngày và đêm 22/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 100mm/3h).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ sạt lở, lũ quét ở nhiều địa phương

Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 21/8 đến 5 giờ ngày 22/8), khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ, đã có mưa vừa, mưa to như: Quảng Ngần 195mm (Tuyên Quang); Vân Hồ 72mm (Sơn La); Bằng Luân 60mm (Phú Thọ); Chấn Thịnh 85mm (Lào Cai); Nam Quang2 46mm (Cao Bằng); Yến Dương 32mm (Thái Nguyên)...

Trong 3- 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; tỉnh Tuyên Quang có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Bởi vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường; Đoàn Kết, Mường Bú, P. Thảo Nguyên, P. Vân Sơn, Tà Xùa, Vân Hồ, Xím Vàng (Sơn La); Bằng Luân, Chân Mộng, Chí Đám, Đan Thượng, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng Cương, Quảng Yên, Sơn Lương, Tây Cốc, Thanh Ba, Văn Lang, Vĩnh Chân, Yên Kỳ (Phú Thọ).

Các xã/phường: Chấn Thịnh, Chế Tạo, Nậm Có, Púng Luông, Tú Lệ; Cảm Nhân, Gia Hội, Hạnh Phúc, Mậu A, Mỏ Vàng, P. Cầu Thia, P. Nam Cường, P. Nghĩa Lộ, P. Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tân Hợp, Thác Bà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Xuân Ái (Lào Cai).

Các xã/phường: Thượng Sơn, Vị Xuyên, Việt Lâm; Cao Bồ, Nhữ Khê, P. An Tường, P. Minh Xuân, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Tùng Bá; Bắc Mê, Bạch Xa, Bằng Hành, Bình An, Bình Ca, Bình Xa, Cán Tỷ, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Sơn, Hùng An, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nà Hang, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, P. Hà Giang 1, P. Hà Giang 2, P. Mỹ Lâm, P. Nông Tiến, Phú Linh, Phù Lưu, Quản Bạ, Sơn Dương, Sủng Máng, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Trào, Tát Ngà, Thái Bình, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh, Yên Nguyên, Yên Phú (Tuyên Quang).

Các xã/phường: Ba Bể, Chợ Đồn, Đồng Phúc, Kim Phượng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Quảng Bạch, Thượng Minh, Yên Phong, Yên Thịnh (Thái Nguyên); Bảo Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Quảng Lâm, Yên Thổ (Cao Bằng).

Mưa trái mùa tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Thời tiết cụ thể các khu vực

- Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, vùng núi có nơi dưới 30 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 22/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2m.

Ngoài ra, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 22/8 gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

