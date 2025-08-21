Lạng Sơn di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 21/8, mưa lớn liên tục kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến diện tích hoa màu, giao thông, nhà ở của nhân dân trên địa bàn.

Các địa phương vũng trũng thấp, ven sông suối ở các xã: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tân Thành, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Yên Bình, Hữu Liên, Nhất Hòa… bị ngập sâu cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.

Nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, tính đến 17 giờ ngày 21/8, toàn tỉnh có 85 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất và ngập nước; trong đó, 2 hộ bị đất đá sạt vào nhà, 57 nhà bị đất đá sạt lở sau nhà; 26 hộ bị ngập nước.

Khoảng 315 ha lúa, 186 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Trên địa bàn tỉnh có 38 điểm, vị trí trên các tuyến giao thông bị sạt lở đất đá, với khoảng 1.000 m3 và một số cầu, đường bị ngập cục bộ…

Nước suối dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích cây cối của nhân dân tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời 15 hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao, không đảm bảo an toàn, sẵn sàng phương án di dân khi có yêu cầu.

Vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, các tuyến đường nội thị thuộc 4 phường của tỉnh nước cơ bản đã rút, phương tiện có thể lưu thông trở lại. Tuy nhiên, mực nước trên các sông thuộc địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao gây ngập úng cục bộ các vùng trũng thấp.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu, các địa phương, cơ quan chức năng liên quan chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, cắm biển, lập rào chắn tại các vị trí cầu ngầm qua sông, suối, khu vực nguy cơ sạt lở đất đá, không cho người dân qua lại cho đến khi đủ điều kiện an toàn.

Đặc biệt, người dân không chủ quan, lơ là trước thiên tai, kê cao tài sản, di dời đến nơi ở an toàn theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, ngập úng, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an các xã, phường phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn rà soát lập danh sách những hộ dân ở vị trí nguy hiểm, hỗ trợ gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Công an các xã, phường duy trì 100% quân số trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phương án ứng cứu trong mọi tình huống nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do mưa lũ gây ra.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã bố trí 16 cán bộ chiến sỹ, 3 ô tô, 2 xuồng cao su đến xã Nhất Hòa - xã có nhiều điểm ngập sâu và bị chia cắt của tỉnh để hỗ trợ, di dời người và tài sản cho nhân dân khi cần../.

