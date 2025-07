Lào Cai khẩn trương di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lào Cai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được trên 60mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng.

Lực lượng chức năng Lào Cai tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Từ sáng 12/7, trên địa bàn phường Sa Pa xảy ra mưa lớn. Lực lượng Công an phường Sa Pa đã cử các tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn.

Qua nắm tình hình, lực lượng Công an phường Sa Pa phát hiện lượng đất đá lớn phía sau hộ gia đình ông Giàng A Dình (trú tại tổ Hàm Rồng 1) có nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản của gia đình.

Công an phường đã vận động, giúp đỡ gia đình ông Giàng A Dình gồm 4 nhân khẩu di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Cùng ngày, lực lượng Công an phường Sa Pa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hộ ông Hoàng Văn Thư (cũng trú tại tổ Hàm Rồng 1) bị nước mưa và bùn đất tràn vào nhà gây ngập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an phường đã phân công lực lượng đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp bùn đất, lau chùi sàn nhà, di chuyển những đồ đạc quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Tại xã Bản Lầu, mưa lớn cục bộ cũng đã gây ảnh hưởng đến một số điểm có nguy cơ sạt lở cao. Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự xã tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở; huy động lực lượng an ninh cơ sở xã Bản Lầu tiến hành di dời, chuyển tài sản của 11 hộ dân thuộc thôn Na Hạ đến nơi an toàn.

Dự báo từ nay đến hết ngày 13/7, mưa dông còn tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống và cơ sở hạ tầng.

Chính quyền và các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chú ý, chủ động di dời người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; thận trọng khi lưu thông qua các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ./.

