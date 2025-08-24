Quân đội sẵn sàng cử lực lượng và flycam khảo sát khu vực xung yếu, sạt lở

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 4875/CĐ-TM về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục 2; các Quân khu: 3, 4, 5; các quân đoàn: 12; 34; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển Việt Nam; các Bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội; Pháo Binh-Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Nội dung Công điện nêu rõ: Cơn bão số 5 (bão Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta... Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Thực hiện Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó bão số 5, tiếp theo công điện số 4867/CĐ-TM ngày 22/8/2025, để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 3, 4, 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt; chủ động giúp chính quyền và nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo các công trình xung yếu, thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần, chủ quan.

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Quân khu 4 thay mặt Bộ Quốc phòng tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu, không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú.

Quân đoàn 12, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa trung ương và địa phương; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu 3, 4, 5 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập, nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Các Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra./.

Bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến 7 giờ ngày 25/8, bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông.