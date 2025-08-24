Sẵn sàng phương án dừng, giãn chạy tàu hỏa để ứng phó với cơn bão số 5

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện gửi các đơn vị trong ngành về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng địa phương xây dựng kịch bản ứng trực, phân luồng giao thông, cắm biển báo, phao tiêu, rào chắn tại các điểm ngập nước, ngầm tràn, sạt lở; kiên quyết cấm đường ở vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; sẵn sàng khắc phục sự cố để nhanh chóng thông tuyến, nhất là trên các quốc lộ trọng điểm trong vùng ảnh hưởng bão, mưa lũ.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, công ty bay dịch vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong khu vực bão ảnh hưởng để điều chỉnh, thay đổi lịch bay phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đường dễ ngập, đoạn đèo dốc, khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở; sẵn sàng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi xảy ra ngập úng, sụt trượt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu, thuyền, phương tiện thủy đang neo đậu tại vùng neo, cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh đảo, luồng lạch thuộc khu vực ảnh hưởng; hướng dẫn tàu, thuyền di chuyển vào nơi tránh trú an toàn, giữ liên lạc thường xuyên với phương tiện còn đang hoạt động trên biển; chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành trong vùng bão ảnh hưởng phải phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng chuẩn bị phương án ứng phó, phân luồng giao thông, kịp thời khắc phục sự cố do mưa lũ; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bố trí phương tiện hỗ trợ người dân qua vùng ngập lụt, đồng thời có giải pháp thoát nước nhanh, chống ngập úng tại các đô thị; đơn vị quản lý cây xanh đô thị khẩn trương kiểm tra, cắt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ, đồng thời chuẩn bị lực lượng, máy móc, trang thiết bị thu dọn cây đổ để đảm bảo an toàn và thông suốt giao thông.../.

