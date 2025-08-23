Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến 19 giờ ngày 24/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20- 25km/h và tiếp tục mạnh thêm; trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió cấp 12-13, giật cấp 15.

Khu vực chịu ảnh hưởng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15- 20km/h; trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió cấp 11, giật 13, Khu vực chịu ảnh hưởng Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Đến 19 giờ ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15- 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền khu vực Thượng Lào, gió dưới cấp 6.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3h).

Từ ngày 25-26/8, khu vực Thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Trong 3 giờ qua (từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 23/8), khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Leng 58,6mm, Quế Lưu 48,2mm (TP. Đà Nẵng); Ba Nam 79,6mm, Ba Cung 50,6mm (Quảng Ngãi)...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh/thành phố trên, đặc biệt tại các xã/phường: Hiệp Đức, Khâm Đức, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Phước Năng, Phước Trà, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An (Đà Nẵng); Ba Tô; Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng (Quảng Ngãi)./.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 Thủ tướng nhấn mạnh bão số 5 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng; các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, cần khẩn trương kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, chủ động bảo vệ nhân dân.