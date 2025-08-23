Quân đội huy động hơn 346.000 cán bộ, chiến sỹ ứng phó bão số 5

Tối 23/8, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, để sẵn sàng ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), Bộ Quốc phòng đã duy trì 346.210 cán bộ, chiến sỹ (114.120 bộ đội và 232.090 dân quân tự vệ) cùng 8.200 phương tiện các loại (5.061 ôtô, 216 tàu, 2.295 xuồng và canô, 623 xe đặc chủng, 5 máy bay).

Thực hiện Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu ban hành Công điện số 4867/CĐ-TM ngày 22/8/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nằm trong vùng ảnh hưởng của bão duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo dõi nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn doanh trại kho tàng, các công trình đang thi công.

Các quân khu chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác kiểm đếm tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện/248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Cũng trong ngày 23/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi đã điều động 115 cán bộ, chiến sỹ và 6 xuồng hướng dẫn, sắp xếp 274 tàu tại khu neo đậu, gia cố 9 lồng bè, chằng chống 13 nhà dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.../.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 Thủ tướng nhấn mạnh bão số 5 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng; các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, cần khẩn trương kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, chủ động bảo vệ nhân dân.