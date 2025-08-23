Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Công điện gửi: Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất

Theo nội dung Công điện: cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 25 km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (đến thời điểm hiện nay), chiều mai (ngày 24/8) bão di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14-15 và tiếp tục mạnh thêm.

Ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ngay từ đêm mai (24/8), trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24 đến ngày 27/ 8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Tiếp theo công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8, để chủ động ứng phó bão số 5 và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Trong đó, các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú).

Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24/8 (trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ); quyết định việc kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Đơn vị chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên…) hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,…);

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Địa phương khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Lực lượng chức năng kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Các địa phương chỉ đạo vận hành chủ động,bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Các bên liên quan chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó được kịp thời, hiệu quả.

Bộ chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương hỗ trợ các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ chủ động phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ở nơi neo đậu tránh trú bão; đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải (bao gồm cả tàu pha sông biển) hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5, chủ động hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn. Bộ Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông (kể cả trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong khu vực bị ảnh hưởng của bão số 5) trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huế Lê Văn Anh chỉ đạo người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa trước khi cơn bão số 5 đổ bộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Các bên liên quan chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 5 chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão số 5, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông để bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc ngay khi bão, mưa lũ xảy ra.

Chủ động rà soát kịch bản ứng phó

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc khai giảng, học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, lễ hội.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão số 5 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão số 5, mưa lũ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Các địa phương ứng phó với bão số 5 đang tiến nhanh vào đất liền Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương phòng chống bão.