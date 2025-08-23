Bão số 5 mạnh cấp 9, giật cấp 11, cánh đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 13 giờ ngày 24/8, bão trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3; khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Nam Quảng Trị - Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 13 giờ ngày 26/8, bão trên trên đất liền khu vực Trung Lào với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ, phía Nam Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,2m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,8m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2-2,8m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Từ ngày 25-26/8: Khu vực Thủ đô Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh phía Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 14 giờ 40 phút đến 19 giờ 40 phút ngày 23/8, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-20mm,có nơi trên 60mm.

Sạt lở ven biển đe dọa đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mặt đường quốc lộ 16 và hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng tại điểm sạt lở vách núi và ta-luy âm đoạn qua địa bàn bản Xói Voi (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Lê Lợi, Nậm Hàng, Tủa Sín Chải (tinh Lai Châu); Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Son, Nà Tấu, Điện Biên Phủ, Mường Lay, Phình Giàng, Pu Nhi, Quài Tở, Sín Chải, Sính Phình, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Thàng, Xa Dung (tỉnh Điện Biên); Bó Sinh, Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám, Mường É, Nậm Lầu, Nậm Ty, Thuận Châu (tỉnh Sơn La); Bình Tuyền, Lai Đồng, Minh Đài, Xuân Hòa, Tam Đảo, Tân Sơn, Thu Cúc, Võ Miếu (tỉnh Phú Thọ).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.

