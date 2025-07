Hà Nội hỗ trợ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 24/7, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có thư thăm hỏi gửi Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm chia sẻ sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân của tỉnh, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Wipha) gây ra.

Trong thư viết: Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều khu vực, làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân trong tỉnh.

Với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của tỉnh (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An quản lý) số tiền 5 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra và chia sẻ những khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Số tiền trên sẽ được chuyển vào tài khoản của Ban cứu trợ Nghệ An. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và thông tin kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản.

Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ. Hàng nghìn héc ta hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng. Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn../.

Nghệ An vẫn còn 30 xã đang bị cô lập, 3 người chết, 1 người mất tích Tổng số xã bị cô lập hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 6 xã/107 thôn, bản với 9.754 hộ; 24 xã bị cô lập một phần với 118 thôn, bản/12.640 hộ.