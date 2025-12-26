Giải thưởng Lương Định Của năm 2025: Vinh danh 30 thanh niên nông thôn xuất sắc

Tối 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc.

Đây là những nhà nông trẻ xuất sắc nhất được lựa chọn từ 101 hồ sơ tiêu biểu của 30 tỉnh thành với những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho hay mỗi nhà nông trẻ có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung là ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương. Các nhà nông trẻ thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên nông thôn Việt Nam, lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

“Đây là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào Thanh niên khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi, lan toả mạnh mẽ, khích lệ thanh niên nông thôn hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: BTC)

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành nông nghiệp đang đứng trước những thách thức đan xen, từ tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, biến động thị trường toàn cầu đến sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ, chủ động và sáng tạo của lực lượng thanh niên.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập.

Tại chương trình các gương mặt được nhận Giải thưởng đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp của mình.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm vinh danh những nỗ lực và thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua 20 năm tổ chức, đã có 2.158 nhà nông trẻ xuất sắc trên khắp cả nước được tôn vinh./.

