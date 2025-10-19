Dự án "Cà mèn" giành giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, trong đó tập trung phát huy sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng lực lượng những người trẻ làm kinh tế có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, thanh niên nông thôn đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất.

Giao lưu với các thí sinh có dự án xuất sắc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

“Chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng thanh niên nông thôn hôm nay không chỉ là người lao động, mà là người sáng tạo, người kiến tạo tương lai. Họ đang góp phần hình thành lớp doanh nhân trẻ khu vực nông thôn, thế hệ biết ứng dụng công nghệ, quản trị hiệu quả, tạo việc làm cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến mọi miền quê,” Bí thư Trung ương đoàn nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm nay là sự kiện đánh dấu chặng đường nỗ lực, sáng tạo và khát vọng của thanh niên Việt Nam trong công cuộc phát triển nông thôn mới, nông nghiệp xanh và kinh tế số.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các dự án xuất sắc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để so tài ý tưởng, mà còn là không gian kết nối và học hỏi, nơi thanh niên được gặp gỡ chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư để trang bị thêm kiến thức về quản lý, tài chính, truyền thông và chuyển đổi số.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Lâm Đồng, nơi những người nông dân cần mẫn khai thác từng củ nghệ nhưng hiếm ai nghĩ đến việc biến chúng thành sản phẩm có giá trị, chị Lê Thị Cẩm Thương, chủ Dự án sản xuất và chế biến các sản phẩm từ tinh chất dược liệu nghệ đã ấp ủ khát vọng làm điều khác biệt.

Cẩm Thương đã bắt tay nghiên cứu và phát triển sản phẩm vừa góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương, vừa hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ khi tham gia cuộc thi, Cẩm Thương cho biết khởi nghiệp nông thôn với Thương không phải là sự lựa chọn bất đắc dĩ, mà là một quyết định có ý thức, là niềm tin rằng nông sản Việt hoàn toàn có thể mang lại giá trị mới nếu được đầu tư sáng tạo và bền vững. Chỉ cần đủ khả năng, kiên trì và tâm huyết, ước mơ dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể trở thành hiện thực.

Còn Nguyễn Thị Hằng của Dự án thuốc trừ sâu thảo mộc tại Mường Ảng (Điện Biên) lại nhắn gửi đến những người phụ nữ đang khởi nghiệp rằng: “Mọi người luôn có cơ hội để bắt đầu và toả sáng. Khởi nghiệp không còn là câu chuyện của lợi nhuận hay vốn đầu tư, nó là hành trình của niềm tin nghị lực và khát vọng muốn cống hiến và đóng góp cho cộng đồng. Sẽ có những lúc thất bại, tuy nhiên nếu kiên trì chúng ta sẽ thu được quả ngọt.”

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hàng trăm dự án của thanh niên đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế số, du lịch trải nghiệm, chế biến nông sản và bảo tồn văn hóa. Từ đó, 30 dự án tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn Việt Nam.

Vượt qua hàng trăm dự án tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025, dự án “Cà mèn” của Nguyễn Đức Nhật Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh) giành giải Nhất.

Lấy cảm hứng từ chiếc cà mèn mộc mạc gắn với bữa cơm quê, Thuận khởi nghiệp với quán ăn dân dã rồi chuyển sang đóng gói món đặc sản quê nhà dạng đông lạnh trong mùa dịch. Từ đó, các món như cháo bột cá lóc, bánh canh cua, miến lươn xào nghệ, bánh ướt Phương Lang... ra đời, chỉ cần 3-5 phút đun sôi là có ngay bữa ăn chuẩn vị Quảng Trị.

Ngoài ra, Ban giám khảo cũng trao 2 giải nhì cho các dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa vào sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo hữu cơ” của Trần Tài (Thành phố Hồ Chí Minh) và “Du lịch nông nghiệp trải nghiệm” của Nguyễn Hữu Nhơn (Lâm Đồng).

Ba giải ba được trao cho các dự án: “Sệt-Nước chấm Lá chúc” (An Giang), “Trà Cánh Hạc Bạch Vân-Trà sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm” (Thái Nguyên), “Sản xuất đệm bông gạo truyền thống” (Sơn La).

Ngoài ra, giải khuyến khích được trao cho các dự án: “Sản xuất nông nghiệp xanh từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái” (Gia Lai), “Ứng dụng công nghệ IoT vào trồng dâu tây chịu nhiệt” (Cần Thơ), “Dinotech” (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

