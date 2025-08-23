Đà Nẵng sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” trong phòng chống bão số 5

Chiều 23/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp khẩn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 94 xã, phường và đặc khu toàn thành phố nhằm rà soát công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung bộ, đến 16h ngày 23/8, vị trí tâm bão vào khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 114.4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 đến cấp 10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đến chiều ngày 23/8, hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố không có mưa, một số nơi có mưa nhỏ và mưa vừa như xã Phước Hiệp, xã Trà Vân, xã Trà Leng, xã Hùng Sơn, xã Phước Thành.

Mực nước trên các sông đều ở mức thấp, dưới mức Báo động I. Các hồ chứa thủy lợi/thủy điện cũng đã được kiểm tra, đảm bảo an toàn và hiện đều ở mức nước dâng bình thường, sẵn sàng các phương án điều tiết lũ.

Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng có 528 tàu cá với tổng số 3.783 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển. Bộ đội Biên phòng đã chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, tính đến 16h ngày 23/8, thành phố chỉ còn 1 phương tiện tàu cá cùng 10 lao động trong vùng ảnh hưởng của bão, dự kiến đến tối nay sẽ về đến nơi tránh trú an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (phải) phát biểu chỉ đạo. Ông Trần Nam Hưng, (trái) Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tham dự. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý, “Đây là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng mới, có thể sẽ có đơn vị lúng túng. Vì vậy, toàn bộ các xã, phường các đơn vị liên quan không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động tổ chức theo dõi sát diễn biến bão; rà soát, chuẩn bị phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét tại những khu vực xung yếu; chủ động các phương án tổ chức di dời, sơ tán dân Nhân dân.

“Phương án phòng, chống bão số 5 phải lấy 4 tại chỗ làm trọng điểm, nhất là các khu vực miền biển, núi, nơi dễ xảy ra chia cắt khi có tình huống sạt lở.” ông Triết nhấn mạnh.

Thành phố Đà Nẵng cũng đang khẩn trương cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão số 5. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành chuyên môn bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; triển khai lực lượng túc trực 24/24 để kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố; đồng thời hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn trên các tuyến đường khi mưa bão xảy ra.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban./.