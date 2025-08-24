Bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 7 giờ ngày 25/8, bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140 km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và có thể mạnh thêm; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 7 giờ ngày 26/8, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/h và suy yếu dần.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cấp 4.

Đến 19 giờ ngày 26/8, bão trên đất liền khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thành phố. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.Vùng ven biển, và các đảo từ Hải Phòng-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m.

Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2-3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc



Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực TP. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm./.

Sẵn sàng phương án dừng, giãn chạy tàu hỏa để ứng phó với cơn bão số 5 Để ứng phó với cơn bão số 5 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng tại khu vực miền Trung, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong ngày có các phương án đảm bảo an toàn về người và phương tiện.