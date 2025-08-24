Bão số 5 mạnh lên cấp 12, hướng thẳng tới vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế

Bão còn cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 4h sáng nay 24/8, bão số 5 đã mạnh lên cấp 12 (118-133km/giờ) và đang hướng thẳng vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vị trí tâm bão lúc 4h sáng ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Bão còn cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong vòng 24h qua, bão đã mạnh lên 5 cấp. Ngay từ chiều tối qua 23/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 – mức rất lớn, cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Trọng tâm nhất khả năng là tỉnh Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động. Người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10. Vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Dự báo, vùng ven biển từ Ninh Bình - phía Bắc tỉnh Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m; tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m; tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Trên đất liền, gió bắt đầu mạnh dần lên từ đêm nay. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn diện rộng cũng bắt đầu từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Tại các thành phố lớn, từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm./.

Theo dõi sát bão số 5, đưa ra những dự báo sát thực tế để giảm thiệt hại Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, trước cơn bão lớn có thể gây nguy hiểm, các đơn vị theo dõi sát, đưa ra dự báo chính xác, sát thực tế để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong dịp lễ chào mừng Quốc khánh.