Theo dõi sát bão số 5, đưa ra những dự báo sát thực tế để giảm thiệt hại

Tối 23/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp về công tác dự báo, cảnh báo bão số 5 (Kajiki).

Sau khi nghe các đơn vị chức năng báo cáo về diễn biến bão và công tác chuẩn bị ứng phó bão, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh bão số 5 xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Do đó, Cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi sát sao diễn biến của bão.

Ngoài dữ liệu trong nước, cần khai thác thêm nguồn dự báo quốc tế, tối đa hóa hệ thống vệ tinh, radar trong khu vực. Không chỉ dựa vào các mô hình dự báo mà phải kết hợp tất cả số liệu thực đo để đánh giá sự thay đổi của cường độ bão.

"Các cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố cung cấp kịp thời thông tin, thường xuyên giải thích rõ ràng thông tin cảnh báo về bão cho chính quyền cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương mới triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Các địa phương và cơ quan thông tin, truyền thông cần cụ thể hóa, giải thích từng cấp gió ảnh hưởng thế nào đến công trình, nhà cửa để người dân chủ động ứng phó," Thứ trưởng Lê Công Thành lưu ý.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng cần cảnh báo sớm cho tàu vận tải trên đường thủy, tuyến giao thông vốn rất đông đúc, dễ bị ảnh hưởng khi có gió mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương, các chủ đầu tư trang trại gió đánh giá sức chịu gió của các công trình điện gió trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 để có phương án ứng phó.

"Hiện trên các công trường thi công đường cao tốc, không khí đang rất khẩn trương. Tuy nhiên, mưa to, gió lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần đảm bảo an toàn," Thứ trưởng Lê Công Thành nêu rõ.

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng yêu cầu các đài khí tượng thủy văn địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ trực tại các trạm tiền tiêu.

"Trước một cơn bão lớn có thể gây nguy hiểm, đề nghị các đơn vị theo dõi sát sao, đưa ra những dự báo chính xác, sát thực tế để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong những ngày đất nước đang tổ chức hoạt động chào mừng Quốc khánh," ông Lê Công Thành nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão số 5 sẽ suy yếu.

"Hiện nay, bão đang trong giai đoạn phát triển mạnh, khi vào gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất. Những yếu tố có thể khiến bão suy yếu là tác động từ địa hình nếu bão lệch về phía Bắc, hoặc tốc độ di chuyển nhanh hơn. Nếu bão di chuyển chậm, bão sẽ có đủ thời gian tích tụ thêm năng lượng để tăng cường độ. Ngược lại, nếu di chuyển nhanh, thời gian tích tụ năng lượng của bão sẽ giảm đi," ông Cường phân tích.

Thông tin tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho hay với cường độ mạnh, bão số 5 có thể gây thiệt hại rất lớn. Các địa phương cần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và người dân ven biển. Sức gió mạnh sẽ tác động tới nhà cửa, công trình, cây cối, do đó cần chằng chống cũng như cắt tỉa kịp thời.

"Đặc biệt, cần đề phòng hoàn lưu sau bão, nhất là ở khu vực phía Tây Nghệ An và khu vực Hương Sơn, Hà Tĩnh là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt nặng kéo dài," ông Luận cảnh báo.

Đại diện các cơ quan khí tượng thủy văn ở các vùng trọng điểm của cơn bão đã báo cáo về tình hình, diễn biến và các nguy cơ tác động của thiên tai tại địa phương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hiện địa phương có nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch và cây ăn quả, nếu gió từ cấp 10 trở lên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Từ 17 giờ ngày 23/8, tỉnh đã cấm biển, các hồ chứa đã tiến hành xả nước để sẵn sàng đón lũ. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xác định khả năng mưa lớn và lên phương án ứng phó bão lũ," đại diện địa phương thông tin.

Đại diện tỉnh Nghệ An báo cáo hiện nhiều hồ chứa đã đầy do các đợt mưa lớn vừa qua. Nếu tiếp tục mưa lớn sẽ gây thiệt hại cho diện tích lúa mới gieo trồng cũng như các công trình hồ chứa nên cần đặc biệt quan tâm.

Tại tỉnh Quảng Trị, các hồ chứa nhỏ đã đạt 50-70% dung tích. Tỉnh đã cấm biển, đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và các phương án phòng chống thiên tai với các công trình hồ đập, đê kè đang thi công.../.

Các địa phương miền Trung khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 Đà Nẵng, Quảng Trị và Hà Tĩnh huy động toàn hệ thống chính trị, triển khai phương án “4 tại chỗ,” tăng cường kiểm soát tàu thuyền, bảo vệ sản xuất và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu, sơ tán dân khi cần thiết.