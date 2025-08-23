Bộ Công Thương chỉ đạo toàn ngành sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với bão số 5

Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc số 6386/CĐ-BCT ngày 23/8 về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5 đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đập thủy điện triển khai bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, nhất là hồ chứa thủy điện nhỏ bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tình huống xả lũ khẩn cấp.

Mặt khác, chỉ đạo công trình thuỷ điện tại khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của bão chủ động tăng cường vận hành phát điện, xả nước, hạ mực nước hồ thấp hơn mực nước trước lũ để tăng dung tích đón lũ góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du.

Chỉ đạo cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn quản lý, nhất là cơ sở tại khu vực gần bờ biển hoặc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất phải có phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người, tài sản và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư công trình công nghiệp, nhất là công trình thủy điện, khai thác khoáng sản đang thi công xây dựng tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải dừng ngay việc thi công, có phương án di dời người lao động và máy móc, thiết bị, vật tư đến nơi an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hoạt động thương mại. Ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính.

Bộ Công Thương lưu ý các chủ đập thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhất là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du; trong đó đặc biệt phải lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, thiết bị, hạng mục vận hành xả lũ, nhận nước, hệ thống cảnh báo xả lũ khu vực hạ du… và khắc phục kịp thời khiếm khuyết (nếu có); triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang, nhất là trọng điểm xung yếu, các sự cố do đợt mưa lũ trước chưa được khắc phục; đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực hạ du khi xả lũ, nhất là xả lũ khẩn cấp.

Trang bị đầy đủ thiết bị liên lạc vệ tinh và cung cấp số điện thoại vệ tinh, đầu mối tiếp nhận lệnh vận hành cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương; thường xuyên báo cáo thông tin số liệu vận hành hồ chứa đến các cấp thẩm quyền để theo dõi, kịp thời chỉ đạo ứng phó bão.

Đề nghị công trình thủy điện quan trọng đặc biệt, hồ chứa có dung tích phòng lũ khu vực miền Trung (nhất là các thủy điện: Trung Sơn, Hủa Na, Bản Vẽ, Hương Điền…) chủ động theo dõi sát thông tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo lũ và tăng cường vận hành phát điện, xả nước trong thời gian từ 23/8-27/8 để tiếp tục hạ mực nước hồ thấp hơn mực nước trước lũ, mực nước đón lũ nhằm chủ động cắt, giảm lũ cho hạ du khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền và hoàn lưu sau bão.

Bộ Công Thương yêu cầu đơn vị khai thác khoáng sản kiểm tra, rà soát bãi thải, các khu mỏ, kho chứa, hệ thống đê chắn bãi thải, hệ thống đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi... nhằm phát hiện những hỏng hóc, khiếm khuyết có nguy cơ mất an toàn để chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu dân cư lân cận, nhất là tình huống xảy ra mưa lũ lớn; thực hiện khơi thông, nạo vét hệ thống thoát nước phòng ngừa ngập úng.

Triển khai rà soát kỹ lưỡng sườn địa hình đồi, sườn dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng, kho, bãi, công trình gần sườn dốc...; kiểm tra, củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng và các phương tiện, vật tư đảm bảo sẵn sàng hoạt động ứng phó.

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nguồn lực duy trì chế độ trực 24/24h, đảm bảo chế độ liên lạc thông suốt với đơn vị phát điện và đơn vị truyền tải điện; thường xuyên kiểm tra hệ thống ứng phó khẩn cấp, nguồn điện tự dùng, hệ thống SCADA và thông tin liên lạc để sẵn sàng đáp ứng vận hành hệ thống điện, thị trường điện trong mọi tình huống.

Huy động nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia nói chung và các nguồn điện thuộc khu vực ảnh hưởng của bão nói riêng, chỉ huy vận hành an toàn, ổn định và tin cậy hệ thống điện quốc gia, lưới điện truyền tải 500-220-110 kV liên kết vùng, miền để bảo đảm cung cấp điện và có dự phòng, kịp thời ứng phó với tình huống bất thường do ảnh hưởng của bão.

Lập lịch và huy động các nguồn điện ở các miền theo hướng có dự phòng và đảm bảo truyền tải tải thấp nhất có thể trên cung đoạn đường dây 500, 220 kV có bão đi qua, không làm lan rộng sự cố.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ; lập kế hoạch điều tiết các hồ chứa thủy điện đảm bảo tuân thủ các quy trình vận hành liên hồ chứa, đơn hồ chứa và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo đơn vị điện lực tại địa phương, chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý tập trung sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ.” Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra với công trình lưới điện, hồ đập thủy điện; sẵn sàng mọi phương án để cung cấp điện trở lại sớm nhất với khu vực bị sự cố.

Tăng cường tổ chức đoàn kiểm tra các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện, công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu hoặc đang thi công, sửa chữa; vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tăng cường kiểm tra, chỉ đạo ngay các cơ sở khai thác than-khoáng sản thuộc phạm vi quản lý, nhất là đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ động kiểm tra an toàn, phòng chống sụt lở đất, ngập lụt tại các mỏ; tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn tại bãi đất đá thải, hồ thải quặng đuôi để kịp thời xử lý hư hỏng (nếu có)...Kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị ứng phó bão tại điểm khai thác hầm lò, lộ thiên, bãi thải xung yếu...

Các Tập đoàn, Tổng công ty khác trong ngành triển khai ngay việc kiểm tra đơn vị và chỉ đạo đơn vị tự kiểm tra việc đảm bảo an toàn và phòng chống thiên tai với công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý, nhất là công trình đang thi công xây dựng tại địa bàn có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, vùng trũng thấp.

Chỉ đạo đơn vị thuộc phạm vi quản lý huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai; theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo về thời tiết, mưa, lũ, sạt lở đất; tăng cường nhận thức và kỹ năng cho người lao động về đảm bảo an toàn, ứng phó với bão và hoàn lưu bão gây ra.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 và triển khai ứng phó với thiên tai của các đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện biện pháp ứng phó với thiên tai theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành tình huống vượt thẩm quyền.

Thường xuyên cập nhật, tổng hợp số liệu vận hành của các hồ chứa thủy điện khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan để phối hợp chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai.

Yêu cầu các đơn vị trong ngành thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của bão số 5 và hoàn lưu bão; tổ chức trực ban 24/24h và tập trung mọi nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão số 5; nghiêm túc thực hiện các nội dung Công điện này.

Định kỳ trước 15h hàng ngày gửi báo cáo kết quả ứng phó bão số 5 về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương theo địa chỉ Email: VPTT_PCTT@moit.gov.vn./.

