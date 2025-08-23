Các địa phương miền Trung khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5

Tại Đà Nẵng, ngày 23/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện ứng phó với bão số 5, yêu cầu toàn thành phố phải rà soát, hoàn thiện kịch bản phòng chống bão, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các địa phương ven biển, vùng núi, khu vực dễ chia cắt cần triển khai phương án “4 tại chỗ”, kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Công điện cũng yêu cầu lực lượng biên phòng, quân sự, nông nghiệp thông báo, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; tổ chức kiểm đếm, duy trì liên lạc, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước, bảo đảm quy trình vận hành, kịp thời cảnh báo vùng hạ du…

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt là đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi, núi, khai thác khoáng sản…

Chiều 23/8, tại cuộc họp ứng phó với bão số 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến bão, rà soát và chuẩn bị phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét tại khu vực xung yếu; sẵn sàng di dời, sơ tán dân khi cần thiết. Đồng thời chỉ đạo phương án chống bão số 5 phải lấy "4 tại chỗ" làm trọng điểm, nhất là ở vùng biển, vùng núi dễ chia cắt khi xảy ra sạt lở.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng túc trực 24/24 để xử lý sự cố, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân khi mưa bão xảy ra.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, hiện hầu hết địa phương trên địa bàn thành phố không có mưa, mực nước các sông vẫn dưới mức báo động 1.

Đà Nẵng có 528 tàu cá với 3.783 lao động đang hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, đến 16 giờ cùng ngày chỉ còn 1 tàu với 10 lao động trong vùng ảnh hưởng, dự kiến tối nay sẽ về cảng an toàn…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại khu neo đậu sông Gianh (xã Bắc Trạch). (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Quảng Trị, trước diễn biến bão số 5 dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều; đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các công trình đang sửa chữa.

Theo đó, các đơn vị quản lý hồ chứa cần chủ động vận hành các công trình theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang vận hành đảm bảo an toàn; trong đó, tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý đạt khoảng 55-60% so với dung tích thiết kế.

Đại diện sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, để đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập và đê điều trước mùa mưa lũ năm 2025, đến thời điểm hiện nay các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng.

Đồng thời, xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Với một số công trình hồ đập, đê kè đang triển khai thi công và khối lượng đạt khoảng 60%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ; các nhà thầu cần bố trí nhân lực, máy móc ứng trực 24/24 tại công trường; chủ động phương án phòng chống lũ và gia cố tạm thời các hạng mục chưa hoàn thiện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Để ứng phó bão số 5, song song với việc đảm bảo an toàn hồ đập, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương bảo vệ, thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng" đối với cây lương thực, hoa màu và nuôi trồng thủy sản; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền.

Tại Hà Tĩnh, tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh đã lần lượt cập bến tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Người dân tại xã Lộc Hà thu dọn ngư lưới cụ để phòng tránh bão. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tại các địa phương ven biển như xã Đan Hải, xã Lộc Hà, xã Kỳ Xuân, phường Vũng Áng, hàng nghìn ngư dân cũng nhanh chóng đưa phương tiện vào nơi trú tránh. Tàu thuyền sau khi cập cảng đều được chằng néo chắn chắn để giảm tối đa nguy cơ hư hỏng khi có gió lớn.

Để giúp bà con yên tâm phòng tránh bão, tại các cảng cá, khu neo đậu, chính quyền và lực lượng chức năng đã bố trí quân số trực 24/24 giờ.

Các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn ngư dân chằng néo tàu thuyền đúng kỹ thuật, sắp xếp vị trí neo đậu hợp lý, tránh tình trạng va đập, hư hỏng khi có mưa bão.

Theo thông báo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đến 17 giờ ngày 23/8, đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 3.984 phương tiện/10.994 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Trong số đó, có 50 phương tiện với 145 lao động đang hoạt động trên biển đã liên lạc được. Hiện còn 16 phương tiện với 86 lao động chưa liên lạc được.

Ông Trần Đình Cảnh, Phó Cảng trưởng Cảng cá Cửa Sót (Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh) cho biết: “Đơn vị đã tổ chức sắp xếp lại khu vực neo đậu, phân luồng cho tàu thuyền cập bến một cách thuận tiện và an toàn nhất. Đồng thời, chúng tôi duy trì lực lượng trực 100%, sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.”

Nhận định bão số 5 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó với bão số 5 theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân.

Tàu thuyền di chuyển vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các đơn vị, địa phương nhanh chóng thông tin, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền còn hoạt động trên biển nhanh chóng di chuyển về nơi tránh trú an toàn; tổ chức cấm biển bắt đầu từ 17 giờ ngày 23/8; chỉ đạo, hướng dẫn bà con nhân dân tổ chức chằng chống nhà cửa, gia cố biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng.

Triển khai các phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi đặc biệt là các công trình xung yếu; phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi, các nhà máy thủy điện trên địa bàn đưa ra quy trình xả lũ phù hợp khi cần thiết; rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng xung yếu đến nơi an toàn theo kịch bản đã được phê duyệt, quá trình sơ tán dân phải có phương án đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho nhân dân tại các nơi sơ tán, vận động nhân dân chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm tối thiểu trong 3 ngày.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa Hè Thu, rau màu, cây ăn quả; kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, các lồng, bè, chòi canh khi mưa to, gió lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các đơn vị Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương trong việc ứng phó, sơ tán dân, thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong các trường hợp khẩn cấp không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống xấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả sau bão./.

Chỉ đạo của Ban Bí thư về ứng phó với cơn bão số 5 - Kajiki Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội chủ động ứng phó, không được lơ là chủ quan với cơn bão số 5, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.