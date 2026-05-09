Thời tiết ngày 9/5: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (9/5), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt duy trì ở mức mát mẻ.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ C, chiều tối đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 26-29 độ C; mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C; mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C. Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

