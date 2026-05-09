Rác thải tại bãi biển Hải Tiến đã được dọn sạch, sẵn sàng đón khách du lịch

Sau phản ánh của người dân và báo chí về tình trạng nhiều gốc cây, thân tre, luồng và rác thải dạt vào bãi biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách tắm biển, chính quyền xã đã phối hợp cùng các doanh nghiệp khẩn trương tổng vệ sinh môi trường.

Hiện nay, bãi biển Hải Tiến cơ bản sạch đẹp, thông thoáng trở lại, sẵn sàng đón du khách tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa du lịch Hè 2026.

Những ngày đầu tháng Năm, thông tin về tình trạng nhiều gốc cây, cành khô, tre luồng nằm ngổn ngang dọc bãi biển Hải Tiến khiến không ít du khách lo ngại. Nhiều đoạn bãi cát xuất hiện các thân cây nhọn hoắt, như “bãi chông.''

Trước phản ánh của người dân và báo chí, chính quyền xã Hoằng Tiến cùng các doanh nghiệp du lịch, khách sạn dọc tuyến biển đã khẩn trương triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường quy mô lớn. Hàng trăm nhân công cùng nhiều phương tiện cơ giới như máy xúc, máy ủi, xe chuyên dụng được huy động liên tục để thu gom lượng lớn rác “chìm” tồn tại dưới lớp cát sau nhiều đợt mưa bão.

Sáng 9/5, ghi nhận tại khu vực bãi biển Hải Tiến cho thấy, phần lớn rác thải, gốc cây và vật cản nguy hiểm trước đó đã được xử lý. Bãi cát trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn, nhiều khu vực đã sẵn sàng đón khách tắm biển và tổ chức các hoạt động du lịch Hè.

Ông Lê Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Tiến, cho biết số lượng lớn cành cây, gốc cây xuất hiện tại bãi biển là hậu quả từ các cơn bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra cuối năm 2025. Khi đó, mưa lớn kéo dài kết hợp sóng biển dâng cao, triều cường mạnh đã cuốn theo rất nhiều rác thải, thân cây từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ. Ngay sau khi bão tan, địa phương đã tổ chức lực lượng, phương tiện dọn dẹp, xử lý khối lượng lớn cành cây, rác thải do sóng đánh vào bờ. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng gốc cây, thân cây bị vùi sâu dưới lớp cát. Sau nhiều lần thủy triều lên xuống, cát bị xói lở, những vật này tiếp tục trồi lên mặt biển.

Khối lượng gốc cây, cành cây rất lớn, địa phương phải huy động thêm máy xúc, máy ủi để xử lý. Hàng trăm tấn củi mục, thân cây đã được đưa ra khỏi bãi biển.

Đến nay công tác dọn dẹp cơ bản hoàn thành, trả lại bãi cát sạch đẹp và an toàn cho du khách. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục rà soát, thu gom thêm vì xác định công tác môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển du lịch bền vững.

Không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa du lịch mới cũng đã trở lại Hải Tiến. Nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú đang tất bật chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cấp dịch vụ đón du khách dịp cao điểm Hè.

Chị Vũ Thu Hương, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ đây là năm thứ ba liên tiếp gia đình chị lựa chọn Hải Tiến làm điểm nghỉ dưỡng mùa Hè. Theo chị Hương, qua từng năm, Hải Tiến có nhiều thay đổi tích cực, từ hạ tầng, khách sạn đến các dịch vụ du lịch đều được đầu tư tốt hơn. Gia đình chị đã đặt phòng từ cách đây khoảng một tháng. Tuy nhiên, khi gần tới ngày khởi hành, nghe thông tin bãi biển có nhiều rác, chị cũng khá lo lắng.

“Khi đến nơi, tôi thấy bãi biển đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sáng nay, dù cảnh quan đã cải thiện rất nhiều nhưng công nhân môi trường vẫn tiếp tục thu gom rác để bảo đảm vệ sinh. Điều đó khiến gia đình tôi cảm thấy yên tâm và hài lòng,'' chị Hương chia sẻ.

Bãi biển Hải Tiến nằm trên địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, là một trong những điểm du lịch biển nổi bật của tỉnh Thanh Hóa. Với lợi thế bãi biển dài, thoải, cảnh quan còn khá nguyên sơ cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ, Hải Tiến ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Năm 2026, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 4.700 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, công tác chỉnh trang hạ tầng, bảo đảm môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ đang được địa phương tập trung triển khai đồng bộ.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, cho biết năm 2026 tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 49.500 tỷ đồng. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho mùa du lịch biển đã được triển khai từ rất sớm.

“Theo định hướng chung của tỉnh, tất cả các khu, điểm du lịch biển đều phải bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng phục vụ và tạo trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Riêng tại Hải Tiến, do ảnh hưởng của các cơn bão trước đây nên một số tuyến kè, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan bị hư hỏng, ảnh hưởng tới hoạt động du lịch. Trước mùa du lịch năm nay, chính quyền địa phương, đơn vị thi công cùng các doanh nghiệp đã tích cực khắc phục bằng việc san lấp các vị trí sụt lún, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, trồng lại cây xanh, thu gom rác thải và chỉnh trang toàn bộ khu du lịch,'' ông Thảo cho biết.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ngành du lịch địa phương đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng ngay trong những tháng đầu năm 2026. Tính chung hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 1,08 triệu lượt, chiếm hơn 61%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 4.330 tỷ đồng.

Các điểm du lịch biển trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa tiếp tục là những điểm đến hút khách. Riêng biển Hải Tiến đã đón khoảng 85.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch biển Thanh Hóa, đồng thời phản ánh hiệu quả từ sự chủ động chuẩn bị của các địa phương trong việc nâng cấp hạ tầng, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ./.

Thanh Hóa: Tổng lực thu gom rác thải ở bãi biển Hải Tiến sau thông tin phản ánh Tỉnh Thanh Hóa huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để đào, múc toàn bộ số gốc cây, cành cây bị dạt vào bờ biển từ sau các cơn bão, để trả lại sự sạch sẽ cho bãi biển Hải Tiến trong vài ngày tới.