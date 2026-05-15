Nhiều tỉnh, thành phố có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa cạn năm 2026

Trước nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại nhiều địa phương trong mùa khô năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân 24 tỉnh, thành phố tại các khu vực trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong bối cảnh tăng cường huy động thủy điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mùa cạn năm nay.

Các địa phương được khuyến cáo cần chủ động các giải pháp ứng phó với thiếu nước, bao gồm: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa để theo dõi sát diễn biến nguồn nước và chế độ xả nước từ thượng lưu.

Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế; kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.

Các địa phương yêu cầu tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa, đồng thời đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước.

Trong sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn cuối vụ Đông Xuân và chuẩn bị cho vụ Hè Thu; tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức rà soát hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ngoài quy trình vận hành liên hồ; phối hợp với cơ quan điều độ hệ thống điện khu vực để huy động hiệu quả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, hạn chế xả thừa, tối ưu hóa nguồn nước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chủ động điều hành, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước trong mùa cạn năm 2026 là yếu tố then chốt nhằm hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các địa phương./.

