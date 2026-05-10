Canada thử nghiệm công nghệ “gieo mây” nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã cấp khoản tài trợ 1 triệu CAD (khoảng 730.000 USD) cho công ty Skyward Wildfire có trụ sở tại thành phố Vancouver để thử nghiệm công nghệ “gieo mây” trong mùa Hè năm nay, với mục tiêu giảm số vụ sét đánh gây cháy rừng.



Khoản tài trợ được triển khai thông qua Innovate BC - tổ chức thuộc chính quyền tỉnh bang British Columbia chuyên thúc đẩy đổi mới công nghệ - nhằm đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phòng ngừa cháy rừng của công nghệ này.



Skyward Wildfire cho biết công nghệ của họ có thể góp phần ngăn chặn cháy rừng từ đầu bằng cách làm giảm mức độ sét đánh trong các cơn giông. Theo số liệu chính thức, sét là nguyên nhân gây ra khoảng 70% số vụ cháy rừng tại British Columbia trong năm 2024 và liên quan tới hơn 97% trong tổng số khoảng 1,1 triệu ha rừng bị thiêu rụi tại tỉnh này.



Giám đốc điều hành Skyward Wildfire, ông Sam Goldman, cho biết dự án lần này được xem là cơ hội kiểm nghiệm phương pháp tiếp cận của công ty trong điều kiện thực tế, như một phần của nỗ lực chuẩn bị và phòng ngừa cháy rừng rộng hơn.

Theo kế hoạch, máy bay phục vụ thử nghiệm sẽ được bố trí tại thành phố Kamloops và bắt đầu hoạt động từ tháng 7 trên khắp British Columbia. Khoản tài trợ cũng bao gồm phần hỗ trợ cho phát triển công cụ dự báo có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).



Công nghệ gieo mây thường được biết đến nhiều hơn trong các nỗ lực tăng lượng mưa hoặc điều chỉnh thời tiết. Tuy nhiên, Skyward Wildfire sẽ tập trung vào khả năng làm giảm sét đánh xuống mặt đất trong những điều kiện thời tiết dễ phát sinh cháy rừng.



Công ty này cho biết vật liệu sử dụng để giảm sét là chất trơ không độc hại và thân thiện với môi trường, song chưa công bố chi tiết về loại vật liệu, cũng như cách thức vận hành công nghệ hay địa điểm thử nghiệm cụ thể.

Một số tài liệu công khai khác mô tả công nghệ của Skyward Wildfire là hình thức gieo mây sử dụng vật liệu an toàn, không độc hại. Phương pháp có điểm tương đồng với những thử nghiệm từ thập niên 1960, khi các nhà nghiên cứu sử dụng những hạt kim loại nhỏ hoặc sợi thủy tinh phủ nhôm để làm tiêu tán điện tích trong mây giông, qua đó giảm khả năng hình thành sét.



Các chương trình nghiên cứu trước đây tại Mỹ từng ghi nhận việc gieo mây có thể làm giảm số vụ sét đánh xuống mặt đất và giảm cường độ của các tia sét./.

