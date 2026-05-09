Brazil: Nổ "bom tự chế" tại trường học, nhiều học sinh bị thương

Vụ nổ bom tự chế tại trường trung học ở Rio de Janeiro làm bị thương 10 học sinh, nhà trường tạm thời dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Phan An
Ảnh minh họa.

Ngày 8/5, một "quả bom tự chế" đã phát nổ tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro của Brazil, khiến 10 học sinh bị thương nhẹ.

Theo chính quyền thành phố, vụ nổ xảy ra tại một trường học ở thành phố Belford Roxo, thuộc vùng ngoại ô Rio de Janeiro.

Thiết bị được mô tả là một ống chứa đinh, ốc vít và bulông. Các nạn nhân là học sinh từ 13-15 tuổi.

Trong một tuyên bố, sở cứu hỏa địa phương xác nhận một thiết bị nổ đã phát nổ trong sân trường. Các học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Ngay sau vụ việc, nhà trường đã tạm dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Khu vực đã được phong tỏa, trong khi cảnh sát quân sự và lực lượng rà phá bom mìn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Trang tin O Globo cho biết thiết bị này được 2 học sinh mang vào trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
