Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc: Số nạn nân thiệt mạng tăng lên 37 người

Theo thông tin mới nhất ngày 8/5, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa xảy ra đầu tuần này tại tỉnh Hồ Nam (Hunan), miền Trung Trung Quốc, đã tăng lên 37 người. Hiện vẫn còn 1 người mất tích.



Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h43 chiều 4/5 tại cơ sở sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh (Huasheng) tại Lưu Dương. Tính đến 12h trưa 8/5, cơ quan chức năng sở tại xác nhận 37 người thiệt mạng và 51 người bị thương.

Những trường hợp bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong đó 5 ca dù nguy kịch nhưng các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định. Công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường về cơ bản đã hoàn tất.



Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, chính quyền sở tại đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp, thành lập tổ công tác đặc trách và huy động hơn 1.500 nhân viên cứu hộ cùng nhân viên y tế đến hiện trường.

Liên quan trách nhiệm trong vụ việc, cơ quan cảnh sát đã triệu tập 8 đối tượng để điều tra với cáo buộc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ./.

