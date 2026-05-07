World Cup 2026: Chưa có cơn sốt du lịch như kỳ vọng tại Mỹ

Báo cáo Triển vọng Khách sạn mới công bố của Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Mỹ (AHLA) cho thấy lượng du khách quốc tế dự kiến tới Mỹ theo dõi World Cup 2026 đang thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về tác động kinh tế đối với ngành khách sạn và các thành phố đăng cai.

Theo báo cáo, gần 80% nhà điều hành khách sạn tại 9 trong số 11 thành phố đăng cai ở Mỹ cho biết lượng đặt phòng thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu, dù đã có hơn 5 triệu vé được bán ra. FIFA cũng đã hủy hoặc giải phóng khoảng 70% số phòng đặt trước quy mô lớn, khiến nguồn cung dư thừa và dẫn tới tình trạng hủy hàng loạt tại nhiều thành phố.

AHLA cho rằng thời gian chờ cấp thị thực kéo dài, lo ngại về thủ tục nhập cảnh, giá vé máy bay tăng cao, đồng USD mạnh và căng thẳng địa chính trị đang khiến nhiều du khách quốc tế chùn bước. Trong khi đó, nhóm khách quốc tế vốn được dự báo có mức chi tiêu trung bình khoảng 5.048 USD/người, cao hơn đáng kể (1,7 lần) so với khách nội địa.

Báo cáo nhận định “cú hích kinh tế” mà World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại có thể không đạt như dự báo. Dù lượng vé bán ra lớn, nhu cầu này chưa chuyển hóa thành lượng đặt phòng khách sạn tương xứng. Du khách Mỹ hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn khách quốc tế, tạo ra sự mất cân đối đối với ngành du lịch và lưu trú.

Trong cuộc họp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhà Trắng hồi tháng 11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định World Cup 2026 có thể tạo ra tác động kinh tế khoảng 30 tỷ USD và gần 200.000 việc làm cho nước Mỹ.

Tuy nhiên, AHLA cho rằng các rào cản về thị thực và chi phí đi lại đang ảnh hưởng rõ rệt tới quyết định của người hâm mộ quốc tế.

Theo dữ liệu của CoStar được trích dẫn trong báo cáo, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn tại Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu từ tháng 6-7/2026 dự kiến chỉ tăng khoảng 1,7%, so với mức 0,2% nếu không có World Cup.

Trong số các thành phố đăng cai, chỉ Atlanta và Miami duy trì được lượng đặt phòng tích cực nhờ các khu huấn luyện của đội tuyển, nhu cầu du lịch mạnh và kết nối hàng không thuận lợi. Trong khi đó, nhiều thành phố như Boston, Philadelphia, San Francisco hay Seattle ghi nhận lượng đặt phòng thấp hơn khoảng 80% so với dự báo ban đầu.

Các khách sạn cho biết đã đầu tư hàng triệu USD để chuẩn bị cho giải đấu, từ khu vực dành cho người hâm mộ, nhân sự đa ngôn ngữ đến nâng cấp an ninh và giao thông, song hiện buộc phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu do nhu cầu chưa đạt kỳ vọng.

Giá vé máy bay tăng cao cùng các đề xuất tăng thuế tại một số bang và thành phố của Mỹ tiếp tục làm gia tăng lo ngại đối với ngành lưu trú trước thềm World Cup 2026.

Bang New Jersey, nơi có sân MetLife Stadium, đang đề xuất tăng thuế lưu trú từ 5% lên 7,5%, trong khi Philadelphia muốn nâng thuế khách sạn từ 8,5% lên 10,5%. Các biện pháp này có thể làm suy giảm hoạt động kinh tế và nhu cầu đặt phòng.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6-19/7 tại 11 thành phố của Mỹ, cùng với hai đồng chủ nhà là Canada và Mexico. Đội tuyển Mỹ sẽ đá trận mở màn gặp Paraguay ngày 12/6 tại sân SoFi Stadium, với giá vé thấp nhất khoảng 1.000 USD/chỗ.

AHLA hiện kêu gọi FIFA công bố thêm thông tin về lượng phòng còn lại trong các gói đặt trước, đồng thời đề nghị chính quyền Mỹ đẩy nhanh xử lý thị thực và tạm hoãn các loại thuế, phí mới. Dù các khách sạn vẫn kỳ vọng nhu cầu đặt phòng sẽ tăng vào giai đoạn knock-out, ngành lưu trú Mỹ đang phải điều chỉnh kỳ vọng khi ngày khai mạc giải đấu đến gần./.

World Cup 2026: Vé xem chung kết bị “thổi giá" lên tới hơn 2 triệu USD Bốn chỗ ngồi cho trận chung kết ngày 19/7 tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey (Mỹ) nằm phía sau khung thành, khu khán đài thấp được rao bán với giá 2.299.998,85 USD/chỗ.