Đồi chè Cầu Đất - thiên đường săn mây và đón bình minh ở Đà Lạt

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20-23km về hướng Đông Nam, Đồi chè Cầu Đất từ lâu đã trở thành điểm đến đặc trưng của phố núi. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan xanh mướt trải dài bất tận, nơi đây còn mang trong mình giá trị lịch sử gần một thế kỷ và đang dần trở thành biểu tượng của du lịch nông nghiệp tại Việt Nam.

Di sản trăm năm giữa cao nguyên

Đồi chè Cầu Đất là một trong những vùng trồng chè lâu đời nhất cả nước. Khu vực này được người Pháp xây dựng từ năm 1927, hình thành nên một nông trường quy mô lớn nhằm phục vụ xuất khẩu trà sang châu Âu. Đây là một trong những nơi đặt nền móng cho ngành sản xuất trà hiện đại của Việt Nam.

Trải qua gần 100 năm, đồi chè vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời chuyển mình để thích nghi với xu hướng du lịch mới. Từ một nông trường truyền thống, nơi đây đã phát triển theo mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch trải nghiệm - một hướng đi được đánh giá là bền vững và giàu tiềm năng.

Hiện nay, khu vực đồi chè có diện tích hơn 230ha, nằm ở độ cao khoảng 1.500-1.650m so với mực nước biển. Điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm, biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm giúp lá chè tích lũy hương vị đậm đà, tạo nên chất lượng trà đặc trưng của vùng.

“Biển chè” xanh ngút ngàn

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Đồi chè Cầu Đất là không gian xanh rộng lớn gần như không có điểm dừng. Những luống chè được trồng thành hàng đều tăm tắp, uốn lượn theo triền đồi, tạo nên một “tấm thảm xanh” khổng lồ phủ kín cao nguyên.

Đồi chè Cầu Đất tại phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Khác với nhiều điểm du lịch đã được khai thác mạnh ở Đà Lạt, Cầu Đất vẫn giữ được nét hoang sơ và yên bình. Không có quá nhiều công trình bêtông hay dịch vụ ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Khí hậu cũng là yếu tố làm nên sức hút riêng. Nhiệt độ tại đây thường thấp hơn trung tâm thành phố, không khí trong lành và thường xuyên xuất hiện sương mù vào sáng sớm hoặc chiều tối. Chính điều này tạo nên khung cảnh mờ ảo, đặc trưng của vùng cao nguyên.

Thiên đường săn mây và đón bình minh

Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại Đồi chè Cầu Đất là săn mây vào buổi sáng sớm. Từ khoảng 5h30 đến 7h, những biển mây dày đặc có thể phủ kín các thung lũng, tạo nên cảnh tượng như chốn bồng lai.

Khi Mặt Trời dần lên, ánh nắng xuyên qua lớp mây và chiếu xuống các luống chè, tạo nên hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia. Đồi chè Cầu Đất là một trong những điểm săn mây đẹp nhất tại Đà Lạt.

Không chỉ buổi sáng, thời điểm chiều muộn cũng rất lý tưởng để tham quan. Ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt giúp cảnh sắc trở nên mềm mại, thích hợp cho việc chụp ảnh và tận hưởng không gian yên tĩnh.

Trải nghiệm du lịch “chữa lành”

Không ồn ào, náo nhiệt, du lịch tại đồi chè Cầu Đất mang màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng “chữa lành” đang được nhiều du khách ưa chuộng.

Tại đây, du khách có thể tản bộ giữa những luống chè, hít thở không khí trong lành, hoặc đơn giản là ngồi lặng yên ngắm nhìn thiên nhiên. Ngoài ra, một số hoạt động trải nghiệm đáng chú ý gồm tham quan quy trình trồng, thu hoạch và chế biến trà; thưởng thức trà và càphê tại các quán có view toàn cảnh đồi chè; Check-in các góc chụp đặc trưng giữa “biển chè.”

Điểm đặc biệt, khu vực này hiện mở cửa miễn phí cho khách tham quan giúp du khách dễ dàng tiếp cận mà không phát sinh chi phí.

Hành trình đến đồi chè

Từ trung tâm Đà Lạt, du khách di chuyển theo hướng Trại Mát-Xuân Trường khoảng 20-23km là đến đồi chè. Tuyến đường khá dễ đi, có thể lựa chọn xe máy để trải nghiệm cung đường đèo uốn lượn đặc trưng của Đà Lạt hoặc di chuyển bằng ôtô, taxi.

Những búp chè ô long tại đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trên hành trình, du khách có thể kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng như Chùa Linh Phước hay Ga Đà Lạt - những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa và kiến trúc của thành phố.

Trong bối cảnh du lịch Đà Lạt ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm những không gian yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên đang gia tăng. Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu và giá trị lịch sử, Đồi chè Cầu Đất được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng trong phân khúc du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng./.

