Tiết lộ về nghi phạm trong vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 6/5, cơ quan chức năng xác định đối tượng bị cáo buộc nổ súng vào lực lượng thực thi pháp luật gần Đài tưởng niệm Washington hồi đầu tuần này là Michael Marx, 45 tuổi, đến từ thành phố Midland, bang Texas.



Hồ sơ vụ án cho biết Marx đã đi dọc tuyến đường đoàn xe hộ tống của Phó Tổng thống JD Vance trước khi các sỸ quan phát hiện người này gần giao lộ giữa phố 15 và đại lộ Independence.

Ngoài ra, Marx từng sử dụng nhiều bí danh và từng bị kết án liên quan tới buôn bán ma túy tại bang Florida vào năm 2011, dẫn đến việc bị cấm sở hữu súng theo luật liên bang.

Tuy nhiên, hồ sơ không nêu rõ liệu các nhà điều tra có xác định Marx nhắm tới mục tiêu cụ thể nào trong vụ nổ súng hay không.



Vụ việc xảy ra hôm 4/5 sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin từ đặc vụ Cơ quan Mật vụ về một đối tượng xuất hiện gần khu vực Nhà Trắng với một khẩu súng được giấu trong người.

Hồ sơ vụ án cho biết đối tượng đã nổ súng trong quá trình đối mặt với lực lượng thực thi pháp luật, khiến 1 người qua đường bị thương. Nghi phạm sau đó bị bắn trả dẫn đến trọng thương và được lực lượng chức năng sơ cứu tại hiện trường.

Theo bản khai chính thức của một đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ, khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương, nghi phạm đã có phát ngôn thù địch nhằm vào Nhà Trắng.



Trong khi đó, theo ABC News, người qua đường bị thương là một thiếu niên và đã được xuất viện.



Trong một tuyên bố, công tố viên Jeanine Pirro khẳng định văn phòng của bà sẽ theo đuổi “những cáo buộc nghiêm khắc nhất” đối với các hành vi bạo lực súng đạn, đặc biệt khi vụ việc xảy ra gần khu vực trung tâm chính quyền liên bang và trên tuyến đường di chuyển của Phó Tổng thống Mỹ.

Marx bị truy tố với các cáo buộc tấn công sĩ quan bằng vũ khí nguy hiểm, sử dụng súng trong một hành vi phạm tội bạo lực, đồng thời tàng trữ trái phép súng và đạn dược do từng có tiền án.



Vụ nổ súng xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi một người đàn ông ở bang California tìm cách xông vào buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng khi mang theo súng và dao.

Đối tượng Cole Tomas Allen trong vụ việc đó đã bị truy tố với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống và nổ súng vào một sĩ quan Mật vụ.



Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng hôm 5/5, Tổng thống Donald Trump đang chủ trì một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng. Khu vực này đã bị phong tỏa tạm thời trong lúc lực lượng chức năng tiến hành điều tra./.

