Nguyên đơn rút đơn kiện nhựa PET Việt Nam tại EU

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Hãng luật O’Connor & Company, đại diện cho PET Europe - nguyên đơn trong vụ việc Liên minh châu Âu điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polyethylene terephthalate (PET) có xuất xứ từ Việt Nam đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu (EC) vào ngày 1/5/2026 về việc thông báo chính thức rút đơn kiện đã nộp ngày 9/4/2025.

Trước đó, ngày 22/5/2025, EC đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa PET có độ nhớt 78 ml/g hoặc cao hơn, theo Tiêu chuẩn ISO 1628-5, hiện thuộc mã CN 39076100 nhập khẩu từ Việt Nam vào Liên minh châu Âu (EU).

Đến ngày 19/12/2025, EC đã ban hành thông báo giai đoạn sơ bộ và quyết định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bị điều tra.

Hiện tại, EC chưa ban hành thông báo chính thức về việc chấm dứt vụ việc. Theo quy định của EU, sau khi nguyên đơn rút đơn kiện, EC sẽ xem xét liệu việc tiếp tục điều tra có còn phù hợp với lợi ích của EU hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Nhựa Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng thời duy trì phối hợp với Cục để kịp thời xử lý các yêu cầu phát sinh từ phía EC./.

