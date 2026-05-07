Tín hiệu tích cực trong quan hệ Hungary và Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Hungary thông báo đã hoàn trả khoảng 82 triệu USD tiền mặt và vàng, từng bị lực lượng chức năng nước này tạm giữ từ một đoàn xe của ngân hàng nhà nước Ukraine hồi tháng 3, động thái được đánh giá là tín hiệu tích cực trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Theo phía Ukraine, toàn bộ tài sản đã được trao trả đầy đủ và đưa trở lại lãnh thổ nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hungary vì “cách tiếp cận mang tính xây dựng và bước đi văn minh.”

Trước đó, ngày 5/3, lực lượng chức năng Hungary đã bắt giữ 7 nhân viên của ngân hàng nhà nước Oschadbank khi quá cảnh qua nước này, đồng thời tạm giữ lô tài sản giá trị lớn với nghi vấn liên quan hoạt động rửa tiền.

Dù các nhân viên nhanh chóng được trả tự do, số tiền và vàng vẫn bị giữ lại để phục vụ điều tra, làm dấy lên tranh cãi ngoại giao giữa Budapest và Kiev.

Oschadbank cho biết đã nhận lại đầy đủ tài sản gồm 40 triệu USD, 35 triệu euro tiền mặt và khoảng 9 kg vàng. Ngân hàng này đồng thời cho rằng việc tạm giữ trước đó đã vi phạm các quy định quốc tế về hợp tác liên chính phủ.

Động thái trên diễn ra sau khi ông Péter Magyar, chính trị gia được đánh giá thân phương Tây, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và dự kiến trở thành Thủ tướng Hungary.

Ông Magyar tuyên bố sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Ukraine, trong đó vấn đề quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine có thể trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Giới quan sát nhận định việc Hungary trả lại số tài sản trên không chỉ giúp tháo gỡ một điểm nóng ngoại giao mà còn có thể mở đường cho tiến trình đối thoại và cải thiện quan hệ song phương trong thời gian tới./.

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar kêu gọi cải cách và giải phóng quỹ EU Thủ tướng đắc cử Magyar kêu gọi được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ sớm, nhấn mạnh Hungary đang đối mặt với nhiều thách thức và không thể trì hoãn cải cách.