EU thảo luận khả năng đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành trao đổi giữa các nước thành viên về khả năng đối thoại với Nga liên quan xung đột tại Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hiện nay chưa đạt nhiều tiến triển.

Theo báo Financial Times (Anh) ngày 7/5, phát biểu tại một sự kiện diễn ra tại Viện Đại học châu Âu (European University Institute) ở thành phố Florence (Italy), Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết ông đang trao đổi với lãnh đạo 27 nước thành viên EU nhằm xem xét cách thức phối hợp phù hợp nhất và xác định những nội dung cần chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga “khi thời điểm thích hợp.”

Theo ông Costa, tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU diễn ra ở Cộng hòa Cyprus hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mong muốn châu Âu có đóng góp tích cực hơn cho tiến trình đàm phán.

Về việc này, ông Costa cho rằng EU có thể đóng vai trò đối thoại với Nga vào thời điểm phù hợp, nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Moskva sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại nghiêm túc với EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu đồng thời nhấn mạnh EU sẽ tránh làm ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao hiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Theo giới quan sát, nhiều nước châu Âu lo ngại EU có thể bị hạn chế vai trò trong các cuộc thảo luận liên quan tương lai của Ukraine nếu tiến trình đàm phán chủ yếu diễn ra giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Gần đây, một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, đã đề cập khả năng thiết lập kênh liên lạc với Nga. Tuy nhiên, hiện 27 nước EU chưa đạt đồng thuận về đại diện của khối cũng như thời điểm phù hợp để triển khai bước đi này.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hiện đang tăng cường phối hợp với các đối tác châu Âu liên quan đến các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã tới Mỹ để gặp các đặc phái viên của Tổng thống Trump để thúc đẩy tiến trình ngoại giao vốn bị đình trệ kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với phía Mỹ để nắm được các cuộc tiếp xúc liên quan giữa các đối tác với phía Nga. Hiện các bên đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hướng tới một giải pháp hòa bình, đồng thời bảo đảm các lợi ích an ninh liên quan.

Cũng trong ngày 7/5, hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết các kênh liên lạc và đối thoại giữa hai nước vẫn đang được duy trì, dù đây là điều không đơn giản trong bối cảnh hiện nay.

Cũng theo Đại sứ Darchiev, các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine gần đây tiếp tục đưa ra các đề xuất khác nhau về ngừng bắn nhân dịp lễ kỷ niệm 81 năm Ngày chiến thắng (9/5/1945-9/5/2026) trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo thông báo trước đó của Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 0 giờ ngày 8/5 theo giờ Moskva (tức 21 giờ ngày 7/5 theo giờ GMT) và kéo dài đến hết ngày 10/5. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố ngừng bắn từ 0 giờ ngày 6/5 theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp. Hãng tin TASS ngày 8/5 dẫn thông báo của Bộ Giao thông Nga cho biết hoạt động tại 13 sân bay ở miền Nam nước này đã tạm thời bị gián đoạn sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tòa nhà hành chính của chi nhánh Cơ quan Điều hướng Hàng không phía Nam.

Hãng tin RIA Novosti cũng dẫn nguồn tin cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 396 phương tiện tấn công đường không kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trong đó có 6 tên lửa Neptune.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 56 thiết bị bay không người lái tại khu vực gần tiền tuyến.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nêu rõ các hoạt động quân sự dọc tiền tuyến vẫn diễn ra tính đến sáng 8/5 theo giờ địa phương với hơn 140 cuộc tấn công và 10 đợt tiến công nhằm vào các vị trí của Ukraine./.

