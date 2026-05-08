Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Thủ tướng và danh sách nội các mới

Ngày 8/5, Quốc hội Bulgaria chính thức phê chuẩn cựu tướng lĩnh Rumen Radev làm Thủ tướng mới của nước này, cùng danh sách nội các do ông đề xuất.

Ông Rumen Radev, 62 tuổi, cựu tướng lĩnh và phi công lái máy bay chiến đấu, từng giữ chức Tổng thống Bulgaria trước khi từ nhiệm đầu năm nay để dẫn dắt liên minh trung tả Bulgaria Tiến bộ tham gia tranh cử.

Trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 19/4 vừa qua, liên minh của ông giành được 131 trên tổng số 240 ghế tại Quốc hội. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, một thực thể chính trị tại Bulgaria giành được đa số ghế tuyệt đối, cho phép thành lập chính phủ mà không cần phụ thuộc vào các liên minh phức tạp.

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Rumen Radev khẳng định kết quả bầu cử là minh chứng cho khát vọng của người dân Bulgaria về một thể chế ổn định, bảo vệ tự do, dân chủ và công lý. Ông cam kết sẽ quyết liệt thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ "mô hình tài phiệt" vốn gây nhức nhối trong dư luận nhiều năm qua.

Nội các mới của ông Radev chủ yếu bao gồm các cựu cố vấn thân cận và đồng minh lâu năm, trong đó một cựu đồng nghiệp tại lực lượng không quân được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Chính phủ mới sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức cấp bách, bao gồm việc dự thảo ngân sách năm 2026, kiềm chế lạm phát đang ở mức cao (7,1% vào tháng 4) và cải cách hệ thống tư pháp đang bị đình trệ.

Việc thực hiện các cải cách chống tham nhũng cũng là điều kiện tiên quyết để Sofia có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro (tương đương 471 triệu USD) từ Liên minh châu Âu (EU).

Về chính sách đối ngoại, tân Thủ tướng Radev nhấn mạnh chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Trước đó, ông Radev cũng tuyên bố sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp tham gia đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này.

Việc chính phủ của ông Rumen Radev chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi bất ổn chính trị bắt đầu từ các cuộc biểu tình chống tham nhũng năm 2021, đưa quốc gia này bước vào lộ trình phục hồi kinh tế và ổn định xã hội./.

