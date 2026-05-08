Thủ tướng Anh nhận trách nhiệm sau thất bại tại bầu cử địa phương

Ngày 8/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận “trách nhiệm” sau khi Công đảng cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương, song khẳng định kết quả này càng khiến ông quyết tâm thúc đẩy các cam kết thay đổi đã đề ra.



Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả sơ bộ cho thấy Công đảng mất nhiều ghế tại các hội đồng địa phương, trong khi đảng cánh hữu Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) do chính khách Nigel Farage lãnh đạo ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực công nhân ở miền Bắc nước Anh vốn được xem là thành trì truyền thống của Công đảng.



Giới quan sát coi đây là phép thử lớn đối với uy tín của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho ông suy giảm kể từ khi lên nắm quyền chưa đầy hai năm. Ông Farage nhận định kết quả bầu cử đánh dấu “một bước ngoặt lịch sử” của chính trường Anh.

Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, Công đảng có thể đối mặt sức ép nội bộ gia tăng liên quan vai trò lãnh đạo của ông Starmer trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước năm 2029. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng David Lammy kêu gọi duy trì ổn định lãnh đạo, cho rằng không nên “thay người cầm lái khi con tàu đang vận hành.”



Kết quả bước đầu cũng cho thấy xu hướng phân hóa ngày càng rõ trong chính trường Anh, khi các đảng nhỏ như Reform UK, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do gia tăng ảnh hưởng, trong khi cả Công đảng và Đảng Bảo thủ đều suy giảm vị thế.



Giáo sư John Curtice thuộc Đại học Strathclyde nhận định Anh đang bước vào giai đoạn chính trị mới, trong đó không đảng nào còn giữ ưu thế tuyệt đối và cử tri ngày càng phân tán./.

