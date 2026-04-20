Bầu cử Bulgaria: Liên minh của cựu Tổng thống Rumen Radev dẫn đầu với tỷ lệ áp đảo

Liên minh Bulgaria Tiến bộ của cựu Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đang dẫn đầu với khoảng cách áp đảo so với các đảng còn lại trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 19/4.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố sáng sớm 20/4, với 32% số phiếu được kiểm, liên minh Bulgaria Tiến bộ đang tạm dẫn trước với 44,59% số phiếu bầu và tiến gần đến mục tiêu giành được đa số tuyệt đối ít nhất 129 ghế trong Quốc hội gồm 240 ghế.

Trong khi đó, đảng trung hữu GERB của cựu Thủ tướng Boyko Borissov đứng thứ hai với 12,5% số phiếu bầu, liên minh cải cách Chúng ta tiếp tục thay đổi Bulgaria dân chủ (PP-DB) được dự đoán xếp thứ ba.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn khảo sát trước đó của hãng nghiên cứu Alpha Research có trụ sở tại Sofia cho thấy liên minh Bulgaria Tiến bộ giành khoảng 37,5% số phiếu, vượt xa đảng trung hữu GERB với 16,2%.

Các kết quả thăm dò khác cũng cho thấy xu hướng tương tự khi Market Links ước tính liên minh Bulgaria Tiến bộ đạt 38,9% số phiếu; còn Myara được 38,7%, một trong những mức ủng hộ cao nhất dành cho một lực lượng chính trị đơn lẻ tại Bulgaria trong nhiều năm qua.

Đứng thứ ba là liên minh thân phương Tây PP-DB với 13,1% và tiếp theo là đảng DPS - Khởi đầu mới, do doanh nhân và chính trị gia Delyan Peevski lãnh đạo, với 9,2%.

Trong khi đó, đảng dân tộc chủ nghĩa Vazrazhdane được dự báo đạt 5,3% số phiếu và đảng Xã hội Bulgaria 4%, mức tối thiểu để có ghế trong Quốc hội.

Phát biểu sau khi các kết quả thăm dò được công bố, cựu Tổng thống Radev khẳng định sẽ nỗ lực tránh việc phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử nữa và hướng tới việc thành lập một chính phủ ổn định.

Ông nhấn mạnh sẵn sàng xem xét nhiều phương án, bao gồm cả khả năng hợp tác với PP-DB về cải cách tư pháp hoặc thành lập chính phủ thiểu số.

Theo ông Radev, Bulgaria sẽ “nỗ lực hết sức để tiếp tục con đường châu Âu” nhưng một Bulgaria và châu Âu mạnh mẽ cần có “tư duy phản biện và tính thực dụng”.

Ông Radev từ chức tổng thống hồi tháng 1 vừa qua để lãnh đạo liên minh trung tả mới thành lập mang tên Bulgaria Tiến bộ và tham gia tranh cử. Ông từng tuyên bố muốn xóa bỏ mô hình quản trị cũ, cam kết chống tham nhũng, chủ trương nối lại quan hệ với Nga và phản đối việc gửi viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đây là cuộc bầu cử thứ 8 tại Bulgaria trong 5 năm qua, phản ánh tình trạng bất ổn chính trị kéo dài tại quốc gia hơn 6,5 triệu dân bên bờ Biển Đen. Cuộc bầu cử sớm lần này được tổ chức sau khi chính phủ tiền nhiệm sụp đổ vào tháng 12/2025 trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống tham nhũng gia tăng và người dân bất mãn về tình hình kinh tế.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 46,7%, cao hơn đáng kể so với mức 38,8% trong cuộc bầu cử tháng 10/2024./.

