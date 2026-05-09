Vụ cướp ngân hàng ở Đức: Cảnh sát giải cứu thành công con tin

Cảnh sát Đức đã đột kích vào chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Sinzig, miền Tây nước này, phát hiện 2 con tin bị nhốt trong một căn phòng và không bị thương.

Nhật Ninh
Cảnh sát Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 8/5, cảnh sát Đức đã giải cứu thành công 2 con tin trong vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Sinzig, miền Tây nước này. Tuy nhiên, các nghi phạm thực hiện vụ cướp vẫn đang lẩn trốn.

Hãng tin DPA cho biết cảnh sát đã đột kích vào chi nhánh ngân hàng trên, phát hiện 2 con tin bị nhốt trong một căn phòng và không bị thương, nhưng không có bất cứ nghi phạm nào tại hiện trường.

Các nhà điều tra cho rằng những kẻ này đã rời khỏi ngân hàng bằng các cách thức chưa xác định trước khi cảnh sát xông vào.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các nghi phạm có tẩu thoát cùng tài sản nào hay không. Cảnh sát vẫn đang truy lùng nghi phạm và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cướp diễn ra vào khoảng 9h sáng 8/5 theo giờ địa phương khi một xe ôtô chống đạn chở tiền bị chặn lại trước cửa ngân hàng. Một số đối tượng đã khống chế người trên xe.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường và khu vực trung tâm thị trấn bị phong tỏa trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)
