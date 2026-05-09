Một số hãng hàng không Hàn Quốc cắt chuyến, cho nhân viên nghỉ không lương

Hãng hàng không Jeju Air (Hàn Quốc) ngày 8/5 thông báo bắt đầu nhận đơn xin nghỉ không lương của tiếp viên hàng không trong tháng 6/2026, trở thành hãng hàng không giá rẻ (LCC) mới nhất tại Hàn Quốc chịu ảnh hưởng từ giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.

Theo ngành hàng không, Jeju Air thông báo trên bảng tin nội bộ về chương trình “nghỉ không lương ngắn hạn dành cho tiếp viên trong tháng 6/2026.''

Hãng cho biết việc cắt giảm tạm thời số chuyến bay do giá dầu tăng cao đã khiến lượng nhân sự dư thừa gia tăng. Jeju Air nhấn mạnh chương trình được triển khai trên cơ sở tự nguyện đối với những nhân viên có nhu cầu nghỉ chăm sóc con cái, gia đình hoặc nghỉ ngơi cá nhân.

Từ cuối tháng 2/2026, sau khi chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát, giá dầu trên thị trường tăng mạnh kéo theo chi phí nhiên liệu hàng không leo thang. Điều này khiến nhiều hãng hàng không Hàn Quốc phải cắt giảm các đường bay quốc tế để giảm gánh nặng chi phí vận hành.

Jeju Air đã giảm khoảng 4% số chuyến bay quốc tế trong giai đoạn tháng 5-6 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, T’way Air cũng cắt giảm mạnh các tuyến Đông Nam Á khởi hành từ sân bay Incheon.

Theo số liệu thị trường, giá giao ngay nhiên liệu hàng không Singapore (MOPS) tháng trước đạt 4,772 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng 2,6% so với tháng trước đó. Nếu so với mức trung bình 1,9837 USD/gallon hồi tháng 2/2026 thời điểm trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát, giá nhiên liệu hiện đã tăng tới 140,6%.

Giới phân tích cho rằng các hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc đang chịu áp lực đặc biệt lớn do mô hình kinh doanh phụ thuộc mạnh vào giá nhiên liệu và lưu lượng hành khách quốc tế. Trong khi các hãng hàng không lớn có thể phân tán rủi ro thông qua đường bay dài và vận tải hàng hóa, những hãng LCC chủ yếu khai thác tuyến ngắn với biên lợi nhuận thấp nên dễ tổn thương hơn trước biến động giá dầu.

Trước đó, T’way Air cũng triển khai chương trình nghỉ không lương kéo dài hai tháng đối với nhân viên bay từ tháng 5 đến tháng 6. Hãng đồng thời giảm mạnh tần suất khai thác trên nhiều tuyến Đông Nam Á để tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

Aero K cũng đã nhận đơn xin nghỉ không lương của tiếp viên hàng không trong bối cảnh hoạt động khai thác bị thu hẹp. Ngoài nghỉ không lương, nhiều hãng hàng không còn áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” khác như: đóng băng tuyển dụng, trì hoãn tăng lương và thưởng, giảm phụ cấp bay, cắt giảm lịch làm việc, thu hẹp chi phí đào tạo và marketing.

Hãng hàng không Jin Air đã hoãn vô thời hạn khoản trợ cấp khuyến khích an toàn dành cho nhân viên và giảm hàng trăm chuyến bay quốc tế trong tháng 5.

Trong khi đó, các hãng lớn như Korean Air và Asiana Airlines chưa công bố kế hoạch cắt giảm lao động trực tiếp, nhưng đã chuyển sang chế độ “quản lý khẩn cấp,'' siết chặt chi phí vận hành và rà soát lại những kế hoạch đầu tư.

Giới chuyên gia nhận định các hãng hàng không Hàn Quốc hiện vẫn cố tránh sa thải hàng loạt do các nguyên nhân thị trường lao động phi công và kỹ thuật viên thiếu hụt, nhu cầu hàng không có thể phục hồi nhanh nếu giá dầu hạ nhiệt và bài học thiếu nhân lực sau đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao và xung đột Trung Đông kéo dài, nguy cơ tái cơ cấu nhân sự sâu hơn có thể tái diễn trong nửa cuối năm 2026, đặc biệt đối với các hãng LCC có nền tảng tài chính yếu./.

Các hãng hàng không giá rẻ đồng loạt cắt giảm chuyến bay Nhiều hãng hàng không giá rẻ, chiếm hơn một phần ba thị phần toàn cầu, đang chịu tổn thất tài chính lớn khi giá nhiên liệu tăng cao và phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình.