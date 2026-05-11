Thế giới

Châu Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tiêu tốn hơn 71 tỷ USD cho cuộc chiến

Theo cổng thông tin Theo dõi chi phí chiến tranh Iran, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch và sau đó duy trì mức chi khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày.

Minh Tâm
Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ-Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 3/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ-Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 3/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/5, cổng thông tin Theo dõi chi phí chiến tranh Iran cho biết chi phí chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã vượt 77 tỷ USD sau 71 ngày xung đột.

Theo số liệu được cập nhật theo thời gian thực, Mỹ đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của chiến dịch và sau đó duy trì mức chi khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày cho các hoạt động quân sự, triển khai lực lượng và hậu cần.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ hồi cuối tháng Tư, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách kiểm toán Jules Hurst cho biết chi phí chiến sự với Iran vào khoảng 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho rằng con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở quân sự và thay thế thiết bị hư hại, khiến tổng chi phí thực tế có thể cao gần gấp đôi.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong phản hồi mới nhất gửi Mỹ, Tehran đã kêu gọi chấm dứt chiến sự trong khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh Tehran không yêu cầu “bất kỳ sự nhượng bộ nào,” mà chỉ đòi hỏi các “quyền hợp pháp” của Iran, bao gồm việc hoàn trả các tài sản của nước này đang bị giữ tại các ngân hàng nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xung đột Trung Đông #chi phí chiến sự Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ dư luận ủng hộ EU kết nạp Canada tại các quốc gia thành viên lớn gồm: 55% tại Đức, 51% tại Tây Ban Nha, 46% tại Ba Lan, 42% tại Pháp và 41% tại Italy. Tại Canada, tỷ lệ này là 57%. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những thách thức cản trở Canada gia nhập EU

Canada được xem là quốc gia “châu Âu nhất” trong số các nước ngoài châu Âu và đã trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh EPC tại Yerevan, Armenia.