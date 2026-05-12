Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa lãnh đạo các tập đoàn lớn tới Trung Quốc

CNBC ngày 11/5 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã mời lãnh đạo của một số công ty lớn nhất nước Mỹ - bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO BlackRock Larry Fink và CEO Boeing Kelly Ortberg - tham gia chuyến công du Trung Quốc của ông trong tuần này.

Quan chức này cho biết thêm rằng phái đoàn của ông Trump tham dự các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến còn có CEO Stephen Schwarzman của Blackstone, CEO Brian Sikes của Cargill, CEO Jane Fraser của Citigroup, CEO Jim Anderson của Coherent, CEO Lawrence Culp Jr. của GE Aerospace, CEO David Solomon của Goldman Sachs, CEO Jacob Thaysen của Illumina, CEO Michael Miebach của Mastercard, lãnh đạo Meta Platforms Dina Powell McCormick, Sanjay Mehrotra của Micron Technology, Cristiano Amon của Qualcomm và Ryan McInerney của Visa.

Quan chức này phát biểu với điều kiện giấu tên do danh sách chưa được công bố chính thức.

Người phát ngôn của Cisco cho biết CEO Chuck Robbins đã được Nhà Trắng mời tham gia chuyến đi nhưng không thể tham dự do lịch công bố kết quả kinh doanh của công ty.

Các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tham gia cùng Tổng thống Trump trong chuyến đi mà ông cho biết hy vọng sẽ đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và mua bán với Bắc Kinh. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh dự kiến bao gồm thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, cuộc chiến Iran...

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang không có tên trong danh sách tham dự. General Motors, Disney và Alphabet cũng là những công ty có lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc nhưng Nhà Trắng không liệt kê lãnh đạo của họ trong danh sách dự kiến tham dự.

Hôm 8/5, Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser nói với CNBC rằng: “Tôi nghĩ việc duy trì đối thoại là rất quan trọng” giữa hai siêu cường kinh tế, đồng thời nhấn mạnh rằng “tất cả chúng ta đều cần sự tương tác đó diễn ra”./.

