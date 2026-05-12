Nghi phạm phủ nhận cáo buộc mưu sát Tổng thống Donald Trump

Ngày 11/5, truyền thông Mỹ đưa tin nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ở Washington tối 25/4 đã phủ nhận cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các hãng tin, trong đó có The Hill, cho biết Cole Allen, 31 tuổi, đã đưa ra lời biện hộ trên trong phiên trình diện trước tòa án liên bang tại thủ đô Washington.

Nghi phạm đối mặt với 4 cáo buộc liên quan đến vụ tấn công. Cụ thể, các công tố viên cáo buộc Allen phạm các tội danh gồm âm mưu ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí và đạn dược qua các bang nhằm thực hiện trọng tội, sử dụng súng trong hành vi bạo lực và tấn công nhân viên liên bang. Nếu bị kết án, Allen có thể phải chịu án tù chung thân.

Theo giới chức Mỹ, Cole Allen là một giáo viên kiêm kỹ sư có trình độ học vấn cao. Đối tượng đã đi tàu từ bang California tới thủ đô Washington mang theo nhiều loại vũ khí, gồm súng săn, súng ngắn và nhiều dao.

Tối 25/4 khi xảy ra sự cố an ninh, nghi phạm đã không tiếp cận được Tổng thống Trump và nhanh chóng bị khống chế. Tổng thống Mỹ đã được mật vụ đưa khỏi địa điểm tổ chức sự kiện sau khi phát sinh vụ nổ súng.

Đây là vụ ám sát bất thành thứ 3 nhằm vào ông Trump trong chưa đầy hai năm qua.

Năm 2024, ông Trump từng là mục tiêu trong một vụ ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, khiến một người tham dự thiệt mạng và ông Trump bị thương nhẹ ở tai.

Vài tháng sau, một người đàn ông có vũ trang khác bị bắt tại sân golf ở West Palm Beach khi ông Trump đang chơi golf./.

Truy tố tội mưu sát đối với nghi phạm nổ súng tại dạ tiệc ở Nhà Trắng Giới chức Mỹ cho biết nghi can đã sử dụng súng ngắn và mang theo nhiều vũ khí khác, tìm cách vượt qua khu kiểm soát an ninh khoảng 20 phút sau khi Tổng thống Trump đến địa điểm.