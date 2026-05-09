Quân đội Mỹ không kích tàu tại Thái Bình Dương lần thứ 3 trong vòng 5 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết ngày 8/5, quân đội nước này đã thực hiện vụ không kích thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến 2 người thiệt mạng và một người khác hiện vẫn đang mất tích.



Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh tần suất các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 192 người.

Các chuyên gia quân sự quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là những hành vi nằm ngoài các khuôn khổ tư pháp thông thường.



Trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ cho biết đã thông báo cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ kích hoạt hệ thống “Tìm kiếm và Cứu nạn.”

Một quan chức Mỹ tiết lộ hiện Hải quân Mexico đang đảm nhận vai trò chủ trì công tác tìm kiếm.



Dẫn các nguồn tin tình báo không tiết lộ chi tiết, quân đội Mỹ khẳng định con tàu trên được vận hành bởi “các tổ chức khủng bố đã được xác định” và đang “thực hiện các hoạt động vận chuyển ma túy.”

Tuy nhiên, tương tự các vụ việc trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra được các bằng chứng cụ thể chứng minh các tàu thuyền bị tấn công thực sự liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy./.

