Mỹ xem xét tạm dừng thu thuế xăng liên bang để hạ giá nhiên liệu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 10/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng xem xét việc tạm ngừng thu thuế xăng liên bang nhằm giúp người dân Mỹ giảm bớt gánh nặng chi phí nhiên liệu.

Phát biểu với báo giới, ông Wright khẳng định chính quyền Mỹ đã ủng hộ các biện pháp để hạ giá xăng nhằm giảm chi phí cho người dân Mỹ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), tính đến ngày 10/5, giá xăng trung bình toàn nước Mỹ ở mức 4,52 USD/gallon (1 gallon = 3,785 lít). Người dân Mỹ hiện phải trả khoản thuế liên bang hơn 18 xu/gallon đối với xăng và khoảng 24 xu/gallon đối với dầu diesel.

Nếu việc tạm ngừng thuế được áp dụng ngay hôm nay, giá xăng trung bình sẽ giảm xuống còn khoảng 4,34 USD/gallon, song vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 2,98 USD/gallon ghi nhận hai ngày trước khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến với Iran.

Mức giảm giá này có lẽ sẽ không giúp giảm đáng kể áp lực tài chính đối với người Mỹ có thu nhập thấp - nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đà tăng mạnh của giá xăng.

Tổng thống Trump từng cam kết rằng giá xăng cao chỉ là tình trạng “ngắn hạn”, nhưng tháng trước, ông Wright nói rằng giá nhiên liệu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong nhiều tháng, ngay cả sau khi xung đột với Iran kết thúc.

Tuy nhiên, trong phát biểu hôm 10/5, ông Wright thận trọng hơn. “Tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào về giá dầu hay giá xăng,” ông nói, đồng thời cho rằng “khi lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz được khôi phục tự do, giá năng lượng sẽ giảm xuống.”

Trên thực tế, hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện vẫn đang bị tắc nghẽn do Mỹ và Iran áp đặt các biện pháp phong tỏa đối địch nhau./.

Lần đầu tiên sau Thế chiến II, nợ công của Mỹ vượt quá GDP Dữ liệu mới từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) cho thấy vào cuối tháng 3/2026, nợ quốc gia của Mỹ tăng lên 31.270 tỷ USD, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 31.220 tỷ USD.