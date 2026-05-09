Lầu Năm Góc công bố các tài liệu mật liên quan đến UFO

Trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ đã đăng tải hơn 160 tài liệu liên quan tới vấn đề này và chính thức gọi vật thể bay không xác định (UFO) là hiện tượng dị thường không xác định.

Một hình ảnh do Lầu Năm Góc công bố. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)
Theo AFP, ngày 8/5, Lầu Năm Góc đã công bố đợt đầu tiên các hồ sơ mật liên quan tới các báo cáo về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), trong đó bao gồm cả báo cáo từ những năm 40 của thế kỷ 20.

Trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ đã đăng tải hơn 160 tài liệu liên quan tới vấn đề này và chính thức gọi UFO là hiện tượng dị thường không xác định (UAP).

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ: "Những tài liệu này, vốn bị che giấu sau các lớp bảo mật, từ lâu đã thúc đẩy những đồn đoán chính đáng - và đã đến lúc người dân Mỹ được thấy chúng."

Hồi tháng Hai vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang bắt đầu xác định và công bố những hồ sơ chính phủ liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh, cho rằng động thái này "dựa trên sự quan tâm lớn" về vấn đề này./.

(Vietnam+)
