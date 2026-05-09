Mỹ: Tòa án hủy kết quả trưng cầu về bản đồ bầu cử của đảng Dân chủ

Tòa án tối cao bang Virginia (Mỹ) đã tuyên hủy kết quả cuộc trưng cầu ý dân về việc phân chia lại các khu vực bầu cử quốc hội tại bang miền Đông này, cho rằng các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã không tuân thủ đúng quy trình hiến định khi đưa đề xuất ra trước cử tri.

Động thái này được cho là khiến kế hoạch tái vẽ bản đồ bầu cử giữa nhiệm kỳ của đảng Dân chủ rơi vào khó khăn hơn, trong bối cảnh cuộc đua kiểm soát Hạ viện đang hết sức sít sao.

Theo tòa, sai phạm thủ tục đã gây ảnh hưởng không thể khắc phục được đối với cuộc trưng cầu, khiến kết quả bị vô hiệu. Cuộc bỏ phiếu đặc biệt tháng trước chỉ được thông qua với cách biệt hẹp.

Nếu có hiệu lực, phương án này có thể biến tương quan hiện nay 6-5 nghiêng về Dân chủ thành lợi thế áp đảo tới 10-1 trong Hạ viện của bang.

Phán quyết giữ nguyên bản đồ khu vực bầu cử hiện tại, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong “cuộc chiến phân chia khu vực bầu cử” trên toàn nước Mỹ.

Cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều tìm cách điều chỉnh ranh giới khu bầu cử ở các bang do mình kiểm soát để giành lợi thế.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định này, gọi đây là “chiến thắng lớn” cho đảng Cộng hòa. Trước đó, ông từng kêu gọi các bang do Cộng hòa kiểm soát như Texas vẽ lại bản đồ theo hướng có lợi cho đảng mình, trong khi đảng Dân chủ tìm cách đáp trả tại California và Virginia.

Tranh cãi pháp lý không xoay quanh hình dạng các khu vực bầu cử mới, mà tập trung vào quy trình sửa đổi hiến pháp bang để đưa đề xuất ra trưng cầu. Theo quy định của bang Virginia yêu cầu bất kỳ sửa đổi hiến pháp nào phải được thông qua ở hai kỳ họp lập pháp riêng biệt, với một kỳ tổng tuyển cử xen giữa.

Phía Cộng hòa lập luận rằng các nghị sĩ đã thúc đẩy quy trình trong khi việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử năm ngoái đã bắt đầu, vi phạm yêu cầu phải có một kỳ bầu cử “xen giữa.”

Đảng Dân chủ cho rằng khái niệm này chỉ tính riêng Ngày bầu cử chính thức. Tuy nhiên, các thẩm phán cuối cùng đứng về phía bên khởi kiện.

Bang Virginia được cho là đã chi khoảng 5 triệu USD để tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt, còn các nhóm vận động bên ngoài đổ gần 100 triệu USD vào chiến dịch xung quanh cuộc trưng cầu này. Phán quyết cũng để ngỏ khả năng tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ./.

