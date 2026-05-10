Mỹ: Nổ gần địa điểm du lịch ở Miami, 11 người bị thương

Ít nhất 11 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra gần bờ biển Miami Beach, bang Florida, Mỹ.

Theo Sở Cứu hỏa Miami-Dade, các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhận được báo cáo về một vụ nổ có thể đã xảy ra vào lúc 12h45 giờ địa phương (tức 23h45 cùng ngày giờ Việt Nam) trên một du thuyền gần Haulover Sandbar, một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Lực lượng ứng phó bao gồm Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida cũng như Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.

Tại hiện trường, các nạn nhân bị nhiều vết thương khác nhau, với nhiều cấp độ. Tổng cộng 11 bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị thêm.

Nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức gây ra vụ việc hay xác nhận về vụ nổ trên du thuyền.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy trên một du thuyền neo đậu gần Trung tâm Hàng hải Haulover.

Tờ Miami Herald xác định du thuyền là Press Cruiser 400 Express, một con tàu du lịch cabin dài hơn 12 mét đến từ Sherman, Texas. Một số nhân chứng cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do rò rỉ khí gas./.

