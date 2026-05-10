Thế giới

Châu Á-TBD

Đánh bom xe chốt kiểm soát ở Pakistan, ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng

Một kẻ đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát cảnh sát tại khu vực Fateh Khel, Tây Bắc Pakistan; ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng, 5 người bị thương và 1 người vẫn mất tích.

Hoàng Châu
Xe cảnh sát bị hư hại trong một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 27/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe cảnh sát bị hư hại trong một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 27/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fateh Khel thuộc huyện Bannu, Tây Bắc nước này, sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Quan chức cảnh sát thành phố Bannu, ông Muhammad Sajjad Khan, cho biết vụ tấn công xảy ra tối 9/5, khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn.

Ông Sajjad Khan xác nhận 12 cảnh sát thiệt mạng và hiện còn 1 người vẫn mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)
#pakistan #đánh bom Pakistan #chiến tranh Pakistan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Quân đội Colombia đã hỗ trợ chiến dịch bắt giữ nghi phạm tại thành phố Palmira ở phía Tây nước này, trong đó, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn 9mm và 7 điện thoại di động từ nghi phạm.

Tin cùng chuyên mục