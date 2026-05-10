Đánh bom xe chốt kiểm soát ở Pakistan, ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng

Ngày 10/5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fateh Khel thuộc huyện Bannu, Tây Bắc nước này, sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Quan chức cảnh sát thành phố Bannu, ông Muhammad Sajjad Khan, cho biết vụ tấn công xảy ra tối 9/5, khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn.

Ông Sajjad Khan xác nhận 12 cảnh sát thiệt mạng và hiện còn 1 người vẫn mất tích./.

