Ngày của Mẹ - Dịp vun đắp những truyền thống gia đình tốt đẹp

Trong Ngày của Mẹ (năm nay rơi vào ngày 10/5), thị trường hoa tươi và quà tặng tại Hong Kong (Trung Quốc) trở nên sôi động khi nhiều cửa hàng hoa, quà lưu niệm và trung tâm thương mại ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Trong đó, hoa tươi vẫn là món quà được nhiều người lựa chọn để dành tặng mẹ hoặc vợ như một cách bày tỏ tình yêu thương, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ thân yêu trong gia đình.



Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ở khu chợ hoa Mong Kok, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Các tiểu thương tất bật nhập hàng, phân loại và cắm hoa để kịp đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân thành phố.

Người dân Hong Kong chọn mua hoa. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chợ hoa Mong Kok không chỉ là điểm đến quen thuộc của khách mua lẻ mà còn là một trong những chợ đầu mối cung cấp hoa tươi bán buôn lớn nhất ở Hong Kong.



Các cửa hàng đều chuẩn bị sẵn nhiều mẫu bó hoa và giỏ hoa phục vụ khách mua trực tiếp cũng như các đơn đặt trước. Năm nay, chủng loại hoa tiếp tục đa dạng và phong phú. Nhiều người cho rằng việc tặng hoa cho người thân yêu là đủ để thể hiện tình cảm chân thành, không nhất thiết phải đi kèm những món quà vật chất đắt tiền trong dịp Ngày của Mẹ.



Tại các tiệm hoa ở chợ Mong Kok, giá hoa tươi, bó hoa, giỏ hoa cắm sẵn khá đa dạng, người dân có thể lựa chọn bó hoa được cắm sẵn hoặc chọn mua về cắm theo ý thích. Ngoài ra, các chậu cây cảnh và chậu hoa cũng thu hút nhiều khách hàng.



Đối với nhiều bạn trẻ, việc chọn một bó hoa phù hợp còn là cách thể hiện tình cảm một cách tinh tế và nhẹ nhàng. Năm nay, các khách hàng có xu hướng lựa chọn những bó hoa "đơn giản nhưng đầy cảm xúc," sử dụng hoa trồng tại địa phương, thiết kế bó hoa mềm mại, với giấy gói bằng vải bố hoặc giấy tái chế thay cho các kiểu gói cầu kỳ truyền thống.



Trong số các loài hoa được ưa chuộng, hoa cẩm chướng vẫn là biểu tượng kinh điển của tình mẫu tử và là loại hoa bán chạy nhất trong dịp này. Bên cạnh đó, hoa hồng đỏ tượng trưng cho lời cảm ơn, hoa mẫu đơn gửi gắm những lời chúc phúc sâu sắc, còn hoa tulip thể hiện thông điệp "con nhớ mẹ."

Tuy nhiên, nhiều chủ tiệm hoa cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn loại hoa phù hợp với tính cách và sở thích của người nhận.



Ngoài hoa tươi, nhiều gia đình cũng lựa chọn đặt bàn tại các nhà hàng để cùng nhau kỷ niệm Ngày của Mẹ. Đây được xem là một trong những dịp bận rộn nhất trong năm đối với ngành dịch vụ ăn uống, khi nhiều nhà hàng dự kiến kín chỗ.

Trong khi một số người dân đi về phía Bắc tới Thâm Quyến để chi tiêu, cũng có những gia đình ở lại Hong Kong để sum họp gia đình, cũng như các gia đình từ Trung Quốc đại lục đến thăm Hong Kong.



Việc đề cao giá trị gia đình cùng quan niệm truyền thống “gia đình hòa thuận mang lại thịnh vượng” đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, không chỉ ở Hong Kong mà còn tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong những giá trị ấy, người mẹ luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Ngày của Mẹ không chỉ là dịp để bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn, mà còn là cơ hội để vun đắp và gìn giữ những truyền thống gia đình tốt đẹp./.

