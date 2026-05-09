Hàn Quốc tăng tốc phát triển AI suy luận để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển “AI suy luận” (reasoning AI) - thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề theo từng bước logic trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái “AI chủ quyền” nhằm cạnh tranh với các mô hình của các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc.

Thông tin từ ngành công nghiệp AI ngày 9/5 cho biết AI suy luận là mô hình tập trung vào khả năng phân tích theo từng giai đoạn thay vì lập tức tạo ra câu trả lời như các hệ thống AI tạo sinh (generative AI) truyền thống.

Các mô hình AI tạo sinh phổ biến trước đây hoạt động chủ yếu bằng cách học từ lượng dữ liệu khổng lồ để tạo ra câu trả lời “có vẻ hợp lý nhất.”

Tuy nhiên, trong những nhiệm vụ đòi hỏi giải quyết vấn đề theo từng bước như toán học phức tạp, sửa lỗi lập trình hay phân tích dữ liệu, AI tạo sinh thường bộc lộ hạn chế, thậm chí đưa ra câu trả lời sai nhưng nghe rất thuyết phục.

Các tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc như Naver, SK Telecom và AL AI Research đang tăng tốc đầu tư vào AI suy luận, coi đây là nền tảng cho các hệ thống AI thế hệ tiếp theo có thể hỗ trợ ra quyết định, xử lý tác vụ phức tạp và vận hành AI agent tự động. Bước tiến đáng chú ý nhất thuộc về Naver với mô hình

“HyperCLOVA X THINK” công bố năm 2025. Đây là mô hình AI suy luận đầu tiên trong hệ HyperCLOVA X, được phát triển chuyên biệt cho ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa Hàn Quốc.

Theo Naver, mô hình này có khả năng chia nhỏ vấn đề thành nhiều bước, tự kiểm tra lỗi và lựa chọn công cụ phù hợp trước khi đưa ra kết luận - tương tự quá trình “trình bày quá trình suy nghĩ” mà OpenAI hay Google DeepMind đang theo đuổi.

Trong bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn KoBALT-700 do Đại học Quốc gia Seoul phát triển, HyperCLOVA X THINK đạt 48,9 điểm, vượt các mô hình suy luận nội địa và nhiều mô hình mã nguồn mở toàn cầu cùng quy mô.

Naver cho biết mô hình còn có khả năng suy luận đa phương thức, tức phân tích cả văn bản và hình ảnh. Hệ thống đã có thể giải các biểu đồ sinh học trong kỳ thi đại học Hàn Quốc bằng cách kết hợp hiểu hình ảnh và suy luận logic.

Một bước tiến khác là khả năng xử lý ngữ cảnh dài tới 128.000 token và hỗ trợ song ngữ Hàn-Anh với khoảng 6.000 tỷ token dữ liệu huấn luyện.

Song song với Naver, SK Telecom cũng đang mở rộng nền tảng AI “A.X.” Phiên bản A.X 4.0 được giới thiệu năm 2025 có hai biến thể 72 tỷ và 7 tỷ tham số, được tối ưu hóa cho tiếng Hàn và các tác vụ AI agent.

SK Telecom cho biết hệ thống này xử lý tiếng Hàn hiệu quả hơn khoảng 33% so với GPT-4o trong một số bài đánh giá nội bộ.

AI của hãng hiện được tích hợp vào dịch vụ A. (A-dot) với các tính năng như: tóm tắt cuộc gọi, ghi chú tự động, hỗ trợ khách hàng và trợ lý AI cá nhân. Đến tháng 8/2025, nền tảng này đã thu hút khoảng 10 triệu người dùng.

Trong khi đó, LG AI Research cũng phát triển dòng mô hình EXAONE Deep tập trung vào suy luận và AI agent phục vụ doanh nghiệp.

Giới công nghệ Hàn Quốc xem AI suy luận là bước chuyển quan trọng từ “AI tạo câu trả lời” sang “AI hiểu và giải quyết vấn đề.” Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu, nghiên cứu khoa học, tài chính, y tế và tự động hóa công việc văn phòng.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy chiến lược AI chủ quyền nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ và Trung Quốc. Seoul coi việc sở hữu mô hình AI nội địa có năng lực suy luận mạnh là vấn đề liên quan tới an ninh công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn đối mặt khoảng cách đáng kể về quy mô tính toán so với các công ty AI hàng đầu thế giới. Mô hình HyperCLOVA X THINK của Naver được cho là chỉ khoảng 32 tỷ tham số, trong khi mô hình R1 của DeepSeek đạt tới 671 tỷ tham số.

Dù vậy, các công ty Hàn Quốc đang chọn chiến lược tập trung vào tối ưu hóa cho tiếng Hàn, hiệu quả tính toán và tích hợp dịch vụ thực tế thay vì chạy đua tuyệt đối về quy mô mô hình.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới thông qua chiến lược phát triển “AI chủ quyền.” Theo đó, Seoul mong muốn không chỉ là nước ứng dụng AI mạnh mà còn phải sở hữu mô hình AI nội địa, năng lực tính toán độc lập, bảo vệ dữ liệu quốc gia và xây dựng chuỗi cung ứng chip AI hoàn chỉnh./.

