Ba doanh nghiệp UAV Việt tham gia sân chơi công nghệ toàn cầu XPONENTIAL 2026

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam, Nhà sáng lập Công ty Saolatek, từ ngày 11 đến 14/5, đoàn đại biểu công nghệ UAV Việt Nam tham gia Triển lãm XPONENTIAL 2026 tại Detroit, Hoa Kỳ.

Đây là sự kiện lớn nhất thế giới về thiết bị không người lái (UAV) và hệ thống tự hành (Autonomy), được Hiệp hội xe không người lái quốc tế (AUVSI) tổ chức thường niên tại Hoa Kỳ kể từ năm 2016.

XPONENTIAL 2026 có hơn 300 công ty hàng đầu về UAV và các thiết bị tự hành tham dự.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết năm nay, sự tham dự của doanh nghiệp Việt không còn là những nỗ lực riêng lẻ mà là sự hiệp lực của những "con sếu đầu đàn" trong ngành, ghi dấu mốc quan trọng khi Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế và khát vọng của hệ sinh thái drone Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Góp mặt tại XPONENTIAL 2026 có 3 doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực này, gồm: Gremsy - chuyên về camera và hệ thống chống rung thế hệ mới; Realtime Robotics - chuyên drone quân sự và Saolatek - drone tích hợp và giáo dục đào tạo.

Gremsy là đơn vị dẫn đầu về các hệ thống ổn định chống rung camera (gimbal) và camera chuyên dụng (camera payload) - "mắt thần" cho những chiếc drone công nghiệp hiện đại.

Gremsy đã có hơn 15 năm phát triển và có thị trường ở hơn 30 quốc gia, đây là lần thứ 6 doanh nghiệp này tham dự XPONENTIAL.

Realtime Robotics - đơn vị tiên phong dòng drone chuyên dụng phục vụ an ninh quốc phòng. Qua gần 15 năm triển khai công tác R&D, Realtime Robotics đã hoàn thiện những chiếc drone với nhiều tính năng tối tân và mức độ tự chủ rất cao.

Drone Hera của doanh nghiệp này đã chinh phục nhiều thị trường quốc tế. Tại XPONENTIAL 2026, Realtime Robotics sẽ có màn bay drone trình diễn với khách hàng.

Trước đó, ngày 13/4, ban tổ chức XPONENTIAL 2026 đã tổ chức chương trình Media Preview nhằm giới thiệu các công nghệ UAV tiên tiến tới giới báo chí quốc tế.

Trong khi các đơn vị tham gia đều lùi kế hoạch bay do gió mạnh thì nhóm kỹ sư Realtime Robotics vẫn quyết định cho Hera cất cánh và đây là drone duy nhất bay thành công trong điều kiện gió mạnh tại cuộc trình diễn này.

Saolatek là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất các dòng drone tích hợp, đặc biệt là drone phục vụ giáo dục, đào tạo, cùng các dòng drone phục vụ giám sát, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Tại Triển lãm, Saolatek ra mắt chiếc drone FIRST AID S1100. Đây là drone nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Điểm đặc biệt của drone này là có thể mang được 10kg, tích hợp đèn pha, loa phóng thanh và cơ cấu thả hàng cứu hộ chuyên dụng, tiếp cận hiện trường thuận lợi.

Ngoài ra, XPONENTIAL 2026 còn có sự tham dự của 2 đơn vị startup Việt Nam là XBLink (đơn vị phát triển module 4G, 5G để kết nối drone bay hàng trăm km mà không cần trạm điều khiển mặt đất) và Rustech (đơn vị phần mềm xây dựng thuật toán điều khiển drone bay theo chương trình tự hành).

Không chỉ có các doanh nghiệp làm về kỹ thuật UAV, tại sự kiện còn có sự hiện diện của các nhà đồng hành có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho phát triển ngành công nghiệp UAV như Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - nơi ươm tạo Gremsy, Realtime Robotics và Saolatek; FPT UAV (đại diện mảng giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) (đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao) và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ).

Ông Tuấn nhận định sự hiện diện tại Detroit không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm mà còn khẳng định năng lực R&D và sản xuất của Việt Nam trong lĩnh vực UAV và kinh tế tầm thấp.

Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp Việt kết nối trực tiếp với các đối tác và khách hàng tại thị trường khó tính nhất thế giới; học hỏi và cập nhật những xu hướng công nghệ tương lai để tối ưu hóa quy trình sản xuất trong nước; kêu gọi hợp tác, đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất UAV quan trọng của khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó công nghệ robot và tự động hóa nằm trong nhóm 10 nhóm công nghệ chiến lược và thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV); hệ thống quản lý, phát hiện, giám sát và chế áp UAV là nhóm các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có thể tạo ra tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg giao Bộ Quốc phòng chủ quản nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia (UTM) phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp; Bộ Công an chủ quản phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu lưỡng dụng./.

