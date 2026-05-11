Viettel mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng với hàng loạt đối tác Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ SAHA Expo 2026 (diễn ra từ 5-9/5/2026 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech), thuộc Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia trưng bày

Viettel High Tech đã trưng bày hơn 70 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Thông qua triển lãm quân sự quy mô lớn nhất trong khu vực, gian hàng của Viettel đã trình diễn những công nghệ do Viettel làm chủ, nghiên cứu và sản xuất, góp phần thể hiện sức mạnh của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2018, SAHA là một trong những triển lãm quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực quốc phòng - hàng không vũ trụ. Triển lãm năm nay tiếp đón 872 khách tham quan, tổ chức 216 lễ ký kết với tổng giá trị 26,5 tỷ USD, lần đầu ra mắt 218 sản phẩm và giải pháp công nghệ quốc phòng mới trên nhiều lĩnh vực.

VHT tiếp đón các đối tác tại triển lãm. (Ảnh: VHT)

Đại diện của Việt Nam là Viettel High Tech giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm thuộc 07 lĩnh vực, được xây dựng theo Mô hình tác chiến C5ISR với nhiệm vụ Trinh sát - nhận thức chiến trường (ISR), Chỉ huy điều hành (C2), Điều khiển hỏa lực, Thông tin liên lạc, Bảo đảm - Huấn luyện.

Các sản phẩm Viettel mang đến triển lãm tập trung vào các công nghệ đang trở thành xu hướng trong lĩnh vực quốc phòng hiện đại như các hệ thống chế áp UAV (chế áp cứng và chế áp mềm), UAV trinh sát tầm trung, UAV chiến đấu, Radar điều khiển hỏa lực sử dụng công nghệ quét búp sóng điện tử chủ động hai chiều, Mạng di động dùng riêng cho quân sự…

Trong 5 ngày diễn ra triển lãm, Viettel High Tech đã thúc đẩy hàng loạt hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng và viễn thông hàng đầu nước sở tại, đánh dấu một trong những đợt tiếp cận quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam đối với hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đơn vị này đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Karel Electronics - doanh nghiệp công nghệ quốc phòng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thúc đẩy thử nghiệm và tích hợp giải pháp mạng riêng 5G của Viettel vào các môi trường thông tin quân sự yêu cầu mức độ bảo mật và ổn định cao.

Ông Barış Bilir, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Karel Electronics, cho biết năng lực của hai bên có tính bổ trợ cao: "Viettel High Tech sở hữu năng lực mạnh về công nghệ quốc phòng trong đó có cả giải pháp 5G toàn trình, trong khi Karel có thế mạnh về hệ thống điều phối và thông tin liên lạc trên các nền tảng quân sự. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên phát triển các mô hình tích hợp trong tương lai."

Tổng Giám đốc VHT Nguyễn Minh Quang cùng ông Barış Bilir, CEO Karel Electronics. (Ảnh: VHT)

Song song, Viettel High Tech cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực 5G với ULAK Communications - doanh nghiệp được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ định hướng đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia.

Trước đó, Viettel đã tích hợp thành công thiết bị khối thu phát vô tuyến (RU) 5G N41 32T32R với khối xử lý băng gốc(BU) của ULAK. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục triển khai tích hợp trên băng tần N78, hướng tới thử nghiệm trên hạ tầng mạng của Turkcell và Turk Telekom.

Ông Sami Duman, CEO ULAK Communications, đánh giá cao năng lực nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống của Viettel High Tech, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ sớm thúc đẩy các hoạt động thử nghiệm và triển khai trên hạ tầng mạng thực tế.

Ông Nguyễn Minh Quang, CEO Viettel High Tech, cho biết doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược hợp tác mở, đồng phát triển và tích hợp công nghệ với các đối tác bản địa. Theo ông Quang, chiến lược nội địa hóa hạ tầng viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp với năng lực nghiên cứu phát triển giải pháp 5G và kinh nghiệm triển khai thực tế ở quy mô lớn trên mạng lưới của Viettel, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác dài hạn giữa các bên.

Các hoạt động hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bước vào giai đoạn triển khai 5G từ tháng 4/2026 sau khi hoàn tất đấu giá tần số vào cuối năm 2025. Với quy mô dân số lớn, nền công nghiệp - công nghệ phát triển và chiến lược đẩy mạnh chủ quyền số quốc gia, Thổ Nhĩ Kỳ hiện được đánh giá là một trong những thị trường 5G có ý nghĩa chiến lược tại khu vực Á - Âu.

Sản phẩm của VHT trưng bày tại SAHA 2026. (Ảnh: VHT)

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel High Tech cũng mở rộng hợp tác phát triển sản phẩm quân sự cùng các nhà thầu quốc phòng hàng đầu khu vực như STM, SDT, ASPİLSAN, EPROM, TÜBİTAK BİLGEM, TITRA, HAVELSAN trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, UAV/chống UAV, công nghệ laser công suất cao, trinh sát - giám sát chiến trường (ISR), điện tử quốc phòng và hạ tầng năng lượng cho các nền tảng công nghệ cao.

Trọng tâm hợp tác tập trung vào các hệ thống chống UAV của Viettel - tích hợp nhiều lớp công nghệ gồm trinh sát radar, quang điện tử, hệ thống chế áp mềm (gây nhiễu điện tử) và chế áp cứng (hệ thống xung điện từ EMP, laser công suất cao). Trong bối cảnh các xung đột hiện đại cho thấy UAV đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến trên chiến trường, các hệ thống chống UAV đa lớp kết hợp radar, tác chiến điện tử, EMP và vũ khí năng lượng định hướng đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quốc phòng tập trung phát triển.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh, cách tiếp cận của Viettel tại SAHA 2026 cho thấy xu hướng tăng cường hợp tác công nghiệp dài hạn, tích hợp công nghệ, tích hợp các hệ thống thành phần (subsystem) và hợp tác công nghiệp với các đối tác quốc phòng đã có vị thế trên thị trường.

Xu hướng này ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp quốc phòng quốc tế, nơi các mô hình hợp tác dài hạn, đóng góp subsystem và tích hợp bản địa đang dần thay thế cách tiếp cận xuất khẩu truyền thống.

Trước SAHA 2026, Viettel High Tech đã duy trì hiện diện tại nhiều triển lãm quốc phòng quốc tế, qua đó từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác công nghệ và kết nối với các hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng tại Trung Đông, châu Âu và Đông Nam Á./.

