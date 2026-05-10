Cần Thơ hỗ trợ tới 200 tỷ đồng cho dự án chip bán dẫn và AI

Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ đặc thù từ ngân sách địa phương nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số, đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành đã chính thức có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.

Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, tạo động lực phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng chính bao gồm: dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu AI và các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số.

Đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI, thành phố áp dụng mức hỗ trợ tài chính mạnh mẽ: hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy; hỗ trợ 10% chi phí hạ tầng kỹ thuật và 10% chi phí trang thiết bị máy móc; tổng mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng/dự án, mỗi doanh nghiệp được nhận hỗ trợ một lần.

Để nhận được mức hỗ trợ này, các doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe về năng lực. Cụ thể, dự án trung tâm dữ liệu AI phải có quy mô vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở lên (không bao gồm tiền thuê đất) và doanh nghiệp phải có kinh nghiệm thực hiện thành công ít nhất một dự án tương đương trong 3 năm gần nhất.

Bên cạnh các dự án quy mô lớn, Cần Thơ cũng dành không gian phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) trong lĩnh vực công nghệ số với các danh mục hỗ trợ thiết thực như: hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn khởi nghiệp, không quá 220 triệu đồng/dự án; hỗ trợ tối đa 30% chi phí đào tạo và 40% chi phí thu hút nhân tài, chuyên gia chất lượng cao (mức hỗ trợ tối đa lên đến 280 triệu đồng); mức hỗ trợ cao nhất cho hoạt động mua công nghệ và đổi mới công nghệ lên tới 1,7 tỷ đồng/dự án.

Điểm đáng chú ý trong chính sách này là việc thực hiện theo phương thức hỗ trợ sau. Kinh phí sẽ được cấp sau khi dự án đã hoàn thành hoặc đạt kết quả nhất định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ thực tế hợp lệ.

Đổi lại, doanh nghiệp nhận hỗ trợ phải cam kết duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tối thiểu 5 năm (riêng dự án khởi nghiệp sáng tạo là tối thiểu 3 năm).

Trường hợp vi phạm cam kết hoặc sử dụng vốn sai mục đích sẽ bị thu hồi toàn bộ khoản hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật. Với quy trình thẩm định rõ ràng qua Hội đồng chuyên môn và thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc.

Tính đến nay, thành phố Cần Thơ hiện có 21 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mục tiêu của thành phố là tăng trưởng 10% số lượng doanh nghiệp mỗi năm, phấn đấu đạt từ 30 đến 40 doanh nghiệp khoa học và công nghệ vào năm 2026.

Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn, sớm đưa thành phố trở thành trung tâm công nghệ số của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

