Trung Quốc chế tạo thành công máy tính lượng tử nguyên tử hai nhân

Trung Quốc thông báo đã nghiên cứu và phát triển thành công máy tính lượng tử nguyên tử hai nhân đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình làm chủ công nghệ tính toán hiệu năng cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chủ trì, phối hợp với Đại học Vũ Hán, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung và Viện Nghiên cứu Công nghệ lượng tử Vũ Hán triển khai.

Máy tính lượng tử mang tên “Hán Nguyên số 2” (Hanyuan 2), được nâng cấp bộ xử lý lượng tử từ cấu trúc “một nhân” lên “hai nhân,” cung cấp nền tảng then chốt cho việc tự chủ về năng lực tính toán cao cấp.

Khác với máy tính truyền thống sử dụng chip bán dẫn, “Hán Nguyên số 2” vận hành bằng một hệ thống quang học tinh vi để điều khiển 200 nguyên tử tham gia tính toán.

Theo các chuyên gia, 200 nguyên tử này có thể được ví như 200 “bộ não siêu phàm,” được chia thành hai ma trận: một ma trận đảm nhiệm tính toán, ma trận còn lại phụ trách sửa lỗi theo thời gian thực, giúp hiệu suất tăng gấp đôi so với phiên bản trước.

So với “Hán Nguyên số 1” ra mắt cách đây 2 năm, độ chính xác trong thao tác nguyên tử của “Hán Nguyên số 2” tăng từ 90% lên 99%, trong khi thời gian duy trì trạng thái ổn định của nguyên tử được kéo dài từ 20 giây lên hơn 100 giây.

Máy có tổng công suất dưới 7 kilowatt, không cần hệ thống làm lạnh ở nhiệt độ cực thấp, vận hành ổn định trong môi trường phòng thí nghiệm thông thường.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống phát triển toàn chuỗi từ sản xuất chip đến đóng gói, thử nghiệm, từ điều chế laser đến kiểm soát nhiễu pha, đảm bảo các linh kiện cốt lõi được nội địa hóa hoàn toàn.

Máy tính lượng tử hứa hẹn nâng cao đáng kể hiệu quả tính toán trong các lĩnh vực đặc thù như giải mã mật mã, tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán, thiết kế protein cũng như nghiên cứu và phát triển thuốc mới.

“Hán Nguyên số 1” hiện đã đi vào hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của China Mobile và dự kiến xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, “Hán Nguyên số 2” đang được đẩy nhanh quá trình thương mại hóa./.

